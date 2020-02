134 We lijken wel twee wilde konijnen!

Maud’s vader is van de trap gevallen, hoort zij terwijl ze in Bangkok zit. Niet uit klunzigheid, maar omdat hij zoveel drinkt de laatste tijd en stomdronken was. Maud schrikt, maar geeft haar moeder een uitbrander voor het feit dat ze haar hiermee lastigvalt terwijl Maud aan de andere kant van de wereld zit. Daarna belt ze haar vader, die het goed maakt. Tommy wil liever dat Maud niet in het hostel slaapt waar ze door de behulpzame Joris heen is gebracht: nee daarvoor in de plaats moet Maud naar het hotel dat Tommy geboekt heeft. Joris brengt haar en als ze de kamer betreedt heeft ze daar spijt van: hij is helemaal volgestopt met rozenblaadjes. Het voelt vreemd om met Joris in een hotelkamer te staan. Hij begrijpt de hint gelukkig en vertrekt, waarna ze even later in de lobby meeten. Als ze elkaar toevoegen op Facebook schrikt Maud zich een hoedje. Ze kennen beiden dezelfde persoon: Levi.

Ik voel dat ik rood word. Joris lacht: „Oh die ken ik van vroeger. We gingen vaak uit samen, maar die jongen is niet helemaal goed hoor. Beetje agressief, beetje een gekkie. Hoe ken jij hem dan? Zeker een keer mee geneukt?!”

Ik schrik van zijn brutaliteit en voel tegelijk dat ik nóg roder word. „Eh, ja… dat ook”, lach ik schaapachtig. „Maar het ligt iets ingewikkelder dan dat. Een vriendin van mij heeft net een kindje met hem gekregen…”

Joris kijkt geschrokken en vraagt hoe dat zo is gekomen. Voordat ik het weet zijn we drie cocktails verder en ik voel dat ik rozig word. Ik leg Joris uit wat er gebeurd is de laatste maanden. Het verhaal met Levi en voordat ik het weet heb ik het ook over mijn vader, moeder, Tommy… Het is heel raar. Ik merk dat Joris mij interessant vindt, maar niet op een versier-achtige manier. Hij wil gewoon oprecht meer van mij weten en moedigt me ook aan om meer te vertellen over Tommy.

„Ik denk dat ik hem wel zou mogen die vriend van je”, besluit hij uiteindelijk. „Wellicht kunnen we nog wel een leuke tijd met elkaar hebben”, knipoogt hij vervolgens. Die knipoog… wat bedoelt hij nou? Voordat ik het kan vragen staat Joris op, rekt zich uit en zegt: „Nou Maud, ik vond het supergezellig, maar ik ga maar eens naar mijn hostel. Spreken we elkaar morgen?”

„Eh, ja tuurlijk”, stamel ik. Als we afscheid genomen hebben met een vlugge knuffel, loop ik naar de hotelkamer en duik ik mijn bed in. Morgen komt Tommy eindelijk, maar ik hoop stiekem niet dat dit het einde betekent van mijn vriendschap met Joris. Op de een of andere manier heb ik daar helemaal geen zin in. Niet omdat ik verliefd ben, maar… I don’t know. Hij geeft me echt een apart gevoel.

De volgende dag spring ik lachend en zelfs met tranen in mijn ogen in de armen van Tommy, die eindelijk in Bangkok gearriveerd is. „Het voelde als een eeuwigheid man!” gil ik en ik kus hem op alle plekken op zijn gezicht. Direct vertrekken we naar de hotelkamer, waar we inhalen waar we mijn eerste paar dagen in Bangkok zo erg naar verlangden. We lijken wel twee wilde konijnen, zo erg gaan we tekeer!

Als we een half uur later liggen uit te puffen op bed, begint Tommy zijn schema te vertellen. „Ik moet vanavond draaien in een club hier. Daarna gaan we naar een eiland, ik weet eigenlijk even niet welke, waar ik moet draaien op een Full Moon Party. En de dagen daarna heb ik vrij: dus dan kunnen we eindelijk lekker met elkaar zijn!”

„Ik verheug me er nu al op!” zeg ik vrolijk. „Ik ben trouwens de afgelopen dagen echt heel goed geholpen door een Nederlandse jongen”, vervolg ik. Ik wil Joris rustig introduceren bij Tommy, zodat hij niet denkt dat het een bedreiging is voor onze relatie. „Vind je het goed als ik hem vanavond ook uitnodig?”

„Ja, tuurlijk joh! Gezellig”, antwoordt Tommy soepel. Stuur hem maar een appje.

‘Kom je vanavond mee naar het feest waar mijn vriend moet draaien?’ app ik Joris dan ook even later. Het duurt slechts een minuutje voordat ik een appje terugkrijg. Hij heeft blijkbaar wifi, waardoor hij snel kan antwoorden.

Als ik Whatsapp open en het antwoord lees, voel ik mijn hoofd knalrood worden. Omg. Staat dit er echt?! Ik weet even niet waar ik het zoeken moet. Snel klik ik mijn telefoon dicht. De tekst die ik voor me zag zorgt niet alleen voor een knalrood hoofd, maar ergens in mijn lijf voel ik opwinding. Was dit wat ik inderdaad in mijn hoofd had zitten?!

Ik open wederom Whatsapp en lees het appje nog een keer. ‘Jazeker kom ik. En hopelijk niet alleen naar het feestje. Lijkt het je leuk om daarna nog iets met zijn drietjes te doen? En dan heb ik het niet over klaverjassen… Ik wil je Maud. Samen met die vriend van je. Peil eens of hij daarvoor in is? Want ik weet dat jij het ook wil.”

Het erge is: hij heeft gelijk. Ik wil dit. Ik wil een trio met Tommy en Joris. Maar hoe ga ik dit aanpakken?!