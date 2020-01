130 Zo’n geile blik dat ik er onpasselijk van word

Maud heeft enorme ruzie met Tommy omdat ze tijdens oud en nieuw in slaap is gevallen en door alle telefoontjes heen is geslapen. Als ze Tommy eindelijk aan de lijn heeft, is ze doodsbang dat hij het uit gaat maken. Dat blijkt gelukkig niet zo te zijn: hij vertrouwt haar niet en denkt dat ze een ander heeft! Ze moet lullen als brugman, maar weet Tommy er uiteindelijk van te overtuigen dat dat absoluut niet het geval is. Maud’s moeder zit ondertussen in haar midlife crisis en gaat constant uit. Maar het hindert niet: Tommy kan een dj-klus in Thailand doen en vraagt Maud mee! Een maand naar Thailand, hoe vet!! Maar kan ze het over haar hart verkrijgen om haar ouders en Rochella en Luca achter te laten?

Een maand naar Thailand. Hoe chill zou dat wezen? Al de hele week gaat er niets anders door mijn hoofd dan dat. Ik heb voor school keihard vooruit gewerkt, want ondanks dat ik niet zeker weet of ik wel wil gaan, wil ik in elk geval niet dat dat hetgeen is wat mij tegen gaat houden. Avonden breng ik door in de boeken terwijl ik wegdroom als ik tussendoor witte stranden en palmbomen op Thaise stranden Google.

Na acht dagen hak ik de knoop door: ik ga gewoon. Ze kunnen mijn kont kussen! Ik leef voor mezelf toch? Het afgelopen jaar heb ik zoveel dingen voor anderen gedaan en om nou te zeggen dat ik me er gelukkiger bij voel dan ooit… mwuah. Dit jaar wordt mijn jaar. Ik ga naar Thailand!!

Ik app Tommy dat ik meega en ga direct naar Skyscanner om een ticket te boeken. Het blijkt mee te vallen qua prijs en gelukkig als een klein kind reken ik mijn ticket af. Dan bel ik Tommy om even met hem te kleppen over wat we daar allemaal kunnen gaan doen. ,,Ik heb er zoveel zin in. Thailand; altijd al van gedroomd. Waar moet je eigenlijk allemaal draaien?”

Ik ratel door terwijl Tommy gezellig terugklept. Dan krijg ik een wisselgesprek: mijn moeder belt me. Ik heb al een week niet met haar gepraat, omdat ik haar gekke gedrag met dat uitgaan en wild doen niet echt kan begrijpen. Ook mijn vader heb ik al een week niet gesproken. Volgens mijn broertje is hij de afgelopen dagen weer twee keer dronken thuisgekomen en ik heb eigenlijk totaal geen zin om de confrontatie met hem aan te gaan. Toch besluit ik om mijn moeder op te nemen. Ik zeg tegen Tommy dat ik hem zo terugbel en druk hem weg.

,,Hey mam”, zeg ik vermoeid als ik hoor dat ik haar aan de lijn heb. ,,Liefje!”, begint mijn moeder direct te kirren. ,,Ik vroeg me af of je zin hebt om even te gaan lunchen. Ik heb je alweer even niet gezien en ik heb zo’n zin om even bij te kletsen. 12.30 uur bij Corner Bakery? Dat is zo’n leuk, hip lunchtentje; kan ik direct een paar leuke foto’s maken. Helemaal heerlijk. Zie ik je daar?”

Ze doet zo kinderlijk en puberaal, dat ik honderd procent zeker weet dat als ze door de telefoon had kunnen zien hoe ik keek, ze een week niet tegen me gepraat had van verontwaardiging. Het is alsof ik met een 16-jarige aan de telefoon hang. Toch stem ik toe en zit ik een half uur later op de fiets.

Als ik de mierzoete inrichting van Corner Bakery in loop zie ik mijn moeder al zitten. Ik voel mezelf koud worden. Ze zit namelijk niet alleen. Naast haar zit een man en ik voel aan alles in mijn lichaam dat die niet bij het personeel van Corner Bakery hoort en gezellig een praatje met mijn moeder maakt. Sterker nog: ze heeft haar hand op zijn knie liggen en lacht als een klein kind dat net haar eerste speeltje gehad heeft, maar dan met zo'n geile blik dat ik er onpasselijk van word. Wtf is dit…