Wat eten we vandaag? Salade met zilverui, krieltjes en tuinbonen

In deze salade halen we een oldskool ingrediënt naar de moderne sfeer: zilveruitjes uit een glazen potje. Want hoewel we zilverui haast moeilijk kunnen wegdenken van ossenworst, doen deze smaakbommetjes het ook heel goed in een frisse salade met krieltjes, komkommer, tuinbonen en een dressing van ingelegde citroen.

Door: Winnie Verswijvel van Culy.nl

Ingrediënten

Voor 1 salade

Flink handje spinazie

1/4 komkommer, in schijfjes

5-tal krieltjes, gehalveerd

10-tal zilveruitjes (uit een bokaal)

2 eetlepels tuinbonen (vers of ontdooid uit de diepvries)

1 eetlepel dille, fijngehakt

Peper van de molen

Zout

Voor de dressing van gezouten citroen

De schil van 1 ingelegde citroen, grofgehakt

Flinke eetlepel yoghurt

Scheutje verse slagroom

Snuf zout

Extra

Staafmixer

Deze salade is een prima, snelle lunch of een heerlijk bijgerecht bij een stukje vlees of vis.

Ingelegde citroenen vind je in Turkse of Marokkaanse winkels. Meestal worden ze dan ook gebruikt in Arabische recepten (zoals in deze gevulde aubergines met amandel, peterselie en ingelegde citroen), maar wij gebruiken ze hier om een romige dressing mee te maken. En we kunnen je garanderen: die combo van zuur, zout en romig is verslááávend lekker.

Salade met zilverui, krieltjes en tuinbonen. | Foto: Culy

Zo maak je de salade met zilverui, krieltjes en tuinbonen

Kook (of stoom) de krieltjes in 10 à 15 minuten gaar in gezouten kookwater. Giet af.

Maak de dressing van ingelegde citroen door alle ingrediënten te mixen met de staafmixer. Proef en voeg naar wens mee zout toe.

Schik de spinazie, de komkommer, de krieltjes, de zilveruitjes en de tuinbonen op een bord. Kruid af met verse peper.

Verdeel de dressing met een theelepeltje in hoopjes tussen de rest van de salade.