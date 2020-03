Wat eten we vandaag? Crispy bloemkool met Sriracha en mayonaise

Deze crispy bloemkool met Sriracha en Japanse mayonaise is minstens zo lekker als een frietje mèt. Mark our words. Dat komt door het knapperige jasje van panko (Japans broodkruim) en de topping van mayo, hot sauce en verse koriander en bosui. Een superlekkere snack die ook te gek is voor een feestje.

Geschreven door: Nancy van Batenburg van Culy.nl.

Ingrediënten

Voor 2 tot 4 personen:

400 gram bloemkoolroosjes

2 eieren, losgeklopt

60 gram bloem

200 gram panko

Olijfolie

Zout & peper

120 ml (Japanse) mayonaise

Sriracha, naar smaak

2 bosuitjes, in ringetjes

Handje koriander, fijngehakt

1 limoen

Optioneel:

Snufje shichimi togarashi

Sesamzaadjes

Dit gerechtje is geïnspireerd op een recept van blogger Olives for Dinner. Zij maakt een volledige vegan versie, met een vervanger voor eieren en vegan mayonaise. Dus vegans, dit is ook een recept voor jullie!

Zo maak je deze crispy bloemkool:

• Verwarm de oven voor op 200 graden.

• Zet drie borden neer: eentje met de bloem, met de losgeklopte eieren en een derde met de panko. Wentel de bloemkoolroosjes – als ze nog een beetje vochtig zijn van het wassen – achtereenvolgens door de bloem, eieren en de panko.

• Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en druppel er wat olijfolie overheen. Zet 10 tot 15 minuten in de hete oven. Keer ze daarna om en bak ze nog eens een minuut of 10. Houd je oven goed in de gaten, want ze verkleuren snel. Als de bloemkool goudbruin is, is ‘ie klaar. Bestrooi met zout en peper.

• Knijp de mayonaise in streepjes over de bloemkool heen (of zwiep de mayonaise heen en weer met een vork over de bloemkool). Doe hetzelfde met de Sriracha. Besprenkel met een snuf shichimi togarashi, de bosui en de koriander. Maak af met een kneepje limoensap. Eet ze meteen op, als ze nog warm zijn.