Yes, friet/patat bestaat vandaag 150 jaar!

Normaliter bewaren we friet/patat hier op de redactie voor de vrijdag, maar op deze maandag maken we graag een uitzondering. De gefrituurde aardappelsnack viert namelijk de 150e verjaardag!

De kermis in Breda had de primeur in handen. Of ze 150 jaar geleden al wisten wat voor enorme hit het zou worden, is onduidelijk. In elk geval is het wel duidelijk dat gesneden piepers nog steeds razend populair zijn. Per jaar eten we zo'n 40 tot 50 porties patat per persoon.

Patat of friet?

Maar eerst even de hamvraag: is het nou patat of friet? De meningen zijn verdeeld en de twee kampen gaan hard tegen hard in de discussie. We vroegen het al eerder aan Victor van Veelen, compagnon van de foodtruck FrietHoes. „De letterlijke vertaling van patat is aardappel. En friet staat voor frituur. Eigenlijk zou het dus patatfriet moeten zijn, een gefrituurde aardappel. Dat is afgekort tot friet. Dus ook niet frites, friet. En anders niet.”

De patatfrieten worden inmiddels al flink wat jaren verkocht. In eerste instanties infoodtrucks. Eind 1800 noemden men dat overigens nog geen foodtrucks, populair waren ze wel. Sinds 1915 kennen we de snackbar. De eerste dook op in Utrecht. Inmiddels kent ons land flink wat snackbars. Het hoogtepunt was in 1997: op 6000 plekken kon je een snackbar induiken. In 2017 waren er ruim 4800 snackbars. De meeste daarvan vind je in de provincie Limburg.

Volgens de kenners

Waar in Nederland kun je nu eigenlijk de beste patatfriet eten? We vroegen het niemand minder dan de Snackspert, in het dagelijks leven bekend als Eke Bosman. Op Instagram recenseert hij aan de lopende band snacks en ook patatfriet wordt onder de loep genomen. Traditionele patatfriet vindt hij een lastige: „Tegenwoordig zijn er héél véél uitstekende frietpatatzaken. Frietboutique in Amsterdam en de Frietwinkel in Utrecht serveren naar mijn mening de allerbeste van het land. Lekker krokant, goede aardappelsmaak en vers uit de frituur. Zonder gekkigheid, zoals het hoort."

Frietavonturiers mogen een uitstapje maken naar Amsterdam Noord, daar hebben volgens Bosman de beste friet 'nieuwe stijl'. „The Beef Chief in Amsterdam-Noord experimenteert met friet en doet dat fan-tas-tisch. Wat dacht je van de 'Gangnam Fries': friet bedekt met pittig gehakt, kimchi en kaassaus die zo opwindend is dat je overweegt de afspraak met je minnares/minnaar te annuleren."

Favoriete friet

En die van jullie? We peilden op Facebook wat er vanavond waarschijnlijk jullie eettafel staat. De meeste mensen gaat toch voor een simpele variant met mayo, pindasaus of een patatfriet speciaal. Zowel de Franse frietjes als de Vlaamse versie doen het goed. Ook een puntzak met stoofvlees wordt genoemd, net als raspatat. Een eis is wel dat alle frietekes krokant moeten zijn.

Goed. Wij gaan even lunchen.