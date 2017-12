Frietboer maakt bedrijf duurzamer met bierbrouwerij

Friet is terug van weggeweest. Van saai bijgerecht is het inmiddels een delicatesse. En je kunt er bier mee maken, zo blijkt. Friethoes heeft een schillenbier op de markt gebracht. Naast een lekker biertje kunnen serveren, maken ze het bedrijf nóg duurzamer.

Ondergewaardeerd

Het is Joost Hoes die in 2009 een klein zaakje in Haarlem begint. Hij vindt friet ondergewaardeerd en besluit écht goede friet te maken. De rijen voor zijn zaak worden steeds langer en inmiddels levert Hoes samen met zijn broer Sebastiaan en compagnon Victor van Veelen aan een hele hoop restaurants en kun je de trucks vinden op grote festivals.

Veel restproduct

En nu is het tijd voor nieuwe stappen op de voedselmarkt. Van Veelen en de gebroeders Hoes hebben samen met de mannen van Brouwerij Troost een biertje ontwikkeld met de restproducten van hun friet. „Veertien tot zestien procent van de aardappel gebruiken we niet”, vertelt Van Veelen aan Metro. „Die afsnijsels gaan naar varkens en koeien bij de boer om de hoek. Die kan het alleen niet meer aan.”

Geen afval meer

Het bedrijf heeft een doel: geen restafval meer produceren. „We hebben geprobeerd om wodka te stoken van de aardappels, dat was een leuk project maar het moet serieuzer. Daarom hebben we het schillenbier ontwikkeld. Het past bij ons, we houden zelf ook wel van een biertje. Hoe leuk is dit als statement en als oplossing voor een restproduct? We kunnen laten zien dat je van een restproduct een nieuw product kunt maken. Dat is supercool.”

Troebel witbier

Het resultaat is het schillenbier. „We wilden een Weizen-biertje. Een troebel, witbier dat fris is maar toch nog wel een bite heeft. En het moest niet te hoog in alcohol zijn. Heel veel speciaalbiertjes zijn meteen heel zwaar, Schillenbier is 4,5 procent. Het is niet dat je er na eentje af ligt. Het is een toegankelijk speciaalbiertje.” En smaakt zo’n biertje dan ook extra lekker bij een portie friet? Van Veelen lacht: „Ik vind van wel! Nee, dat is onzin. Hij smaakt lekker met hamburgers en friet. Op een terras. Ergens in Frankrijk.”

Friet of patat?

Als expert op het gebied van friet is er nog één belangrijk mysterie dat Van Veelen hopelijk eindelijk kan oplossen. Is het friet of patat? „Hele goede vraag! De letterlijke vertaling van patat is aardappel. En friet staat voor frituur. Eigenlijk zou het dus patatfriet moeten zijn, een gefrituurde aardappel. Dat is afgekort tot friet. Dus ook niet frites, friet. En anders niet.”

