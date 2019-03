Stress? Het Deense ‘pyt’ zou je rust kunnen geven

Het leven is niet altijd even makkelijk. Of het nu de klimaatopwarming is die je stress bezorgt of je baas: het is geen lachertje. Elke dag loop je rond als een kip zonder kop en tegelijk maakt je brein overuren door al dat gepieker. Wellicht kan het Deense ‘pyt’ je een handje helpen...

Shit of ‘pyt’?

‘Hygge’ kennen we intussen allemaal, maar van ‘pyt’ hadden we zelf nog nooit gehoord. Toch werd het onlangs nog verkozen tot het Deense woord van het jaar. Net zoals ‘hygge’ hebben we in het Nederlands geen synoniem voorhanden, maar het is iets wat je zegt wanneer de dingen even tegenzitten. Een beetje zoals ‘shit’ in het Engels, maar dan ‘pyt’. Klinkt logisch, toch?

Relativeren

‘Hygge’ is heel leuk, maar jammer genoeg zijn kaarsen, dekentjes en warme chocomelk niet het antwoord op alles. Soms heb je daar nu eenmaal geen zin in. Het liefste zou je in een hoekje willen gaan balen, maar dat is ook niet ideaal. Voor zo’n scenario’s hebben de Denen dus ‘pyt’. Het is een manier om de dingen te plaatsen, te relativeren. Soms lijkt iets erg, maar als je het groter plaatje bekijkt, blijkt er niets aan de hand.

Laat je net het scherm van je telefoon stukvallen? Pyt. Is je favoriete ijsje in de supermarkt uitverkocht, net nu je je ongesteld bent? Pyt. Heb je op twee seconden na de trein gemist? Pyt. Heb je op werk je hele kopje koffie over je T-shirt gemorst? Pyt.

Er zijn ergere dingen

Natuurlijk is ‘pyt’ niet het antwoord op alles. Er zijn dingen die, objectief gezien, nu eenmaal moeilijk gerelativeerd kunnen worden. Klimaatopwarming, om maar iets te noemen. Of het overlijden van een dierbare, bijvoorbeeld. Maar net door kleine obstakels te vergelijken met die meer serieuze problemen, kan het leven al een stukje rooskleuriger worden. Pyt.