Zo ga jij de kerststress (nu al) uit de weg

De één kan niet zonder een lekkere warme douche in de ochtend om toch echt even wakker te worden. De ander doucht dagelijks voor het slapengaan en een derde probeert zo weinig mogelijk te douchen. We hebben allemaal onze douchegewoonten, maar is er een de juiste? Ja, zeggen dermatologen van de Keck School of Medicine aan de University of Southern California.

En dat is slecht nieuws voor hen die het liefst nooit douchen; elke dag of om de dag is hartstikke goed voor je huid, zegt dermatoloog en assistent klinisch onderzoeker Nasa Elbuluk.

Dat advies hangt wel een beetje af van hoe vaak je intensief sport en waar je woont. Ze geeft op Health.com advies in drie dingen waar je goed op moet letten. Je huid zal je dankbaar zijn.