Dennis Storm: 'We missen een collectief doel'

Black Friday, Sinterklaas, Kerst en altijd wel ergens sale of goede aanbiedingen. We zijn massaal ontzettend gek op shoppen, aanbiedingen en nieuwe dingen aanschaffen. Bijna massaal, want er zijn ook mensen die juist zo min mogelijk spullen willen hebben. Voormalig presentator Dennis Storm leeft volgens de principes van het minimalisme. „We missen een collectief doel.”

Storm is tegenwoordig interieurdesigner die minimalistische ruimtes sfeervol maakt. Hij schreef een boek over ontspullen en leerde in de afgelopen tien jaar leven naar de minimalistische maatstaven. Dat betekent niet alleen je huis grondig opruimen en ontspullen, ook de rest van je leven omgooien hoort daarbij. „Het begint materialistisch, ontspullen, je huis en werkomgeving minimalistisch inrichten en je koopziekte een halt toeroepen. Immaterieel ga ik er nog steeds elk jaar op vooruit”, vertelt Storm.

Alles weggooien wat je niet nodig hebt

De eerste stap naar minimalisme, is het ontspullen van je huis. Daarover schreef Storm eerder dit jaar het boek Weg Ermee. „Ontspullen is heel simpel. Je doet alles weg wat je niet nodig hebt. Pas daarna begint het minimalisme. Niet meer alles kopen wat los en vast zit. In het begin let je erop, het is net een dieet. Een dieet werkt pas als het een gewoonte wordt. Zo werkt het ook met minimalisme. Het werkt als je jezelf niet meer hoeft te vertellen dat je niet naar de winkel hoeft te rennen bij elke aanbieding. Dan kun je verder.”

De volgende stap is immaterieel gezien inkrimpen. „In het begin moest ik mezelf een halt toeroepen als ik het te druk kreeg. Daar hoef ik nu niet meer op te letten. Het komt nooit voor dat ik teveel dingen op een dag plan. Je richt je agenda op een heel andere manier in. Je maakt ruimte voor vrije tijd, voor je passie, familie en vrienden. Daarna komen pas werk en de kloteklusjes.”

Geen to do-lijstjes meer

Maar werk is toch juist heel belangrijk? „Het zit heel erg in ons systeem dat onze werkuren worden bepaald door de baas en daar bouwen we ons leven omheen. Je krijgt alleen vrij als je naar de tandarts moet omdat je huilend van de pijn aan je bureau zit, of voor een begrafenis. Dat is gek, het is maar werk. Alle belangrijke dingen, zoals familie en vrienden, daar maken we een chaotisch zooitje van. Terwijl die dingen heel belangrijk zijn. Je moet ze in je agenda net zo belangrijk maken als werk.” Dat geeft rust, zegt Storm. „Ik maak geen to do-lijstjes meer. Dingen die zo belangrijk zijn dat ik ze moet doen, onthoud ik wel. Als ik ze vergeet, waren ze blijkbaar niet belangrijk genoeg.”

Als je leeft volgens de principes van het minimalisme, hoe is het dan om in een maatschappij te leven waarin we constant maar alles kopen? „Daar zit zeker een gevoeligheid, alleen niet zozeer bij mezelf. Ik heb absoluut niet de drang om nu massaal in te gaan slaan. Maar het doet me wel een beetje pijn dat er zo massaal ingeslagen wordt. Ik vind het zo zonde. Ik denk dat ons grootste probleem op dit moment is dat er een collectief doel ontbreekt. We maken massaal selfies en tonen de wereld constant hoe goed we zijn en hoeveel spullen we kopen. Het collectieve doel zou veel liever moeten zijn: laten we de vooruitgang niet stoppen. Vanaf nu de groene weg inslaan, de schouders eronder zetten. Ik ben heel positief ingesteld, het komt goed. Maar het is nog niet echt aan de hand.”

Positieve instelling

Met zijn positieve instelling geeft Storm zelf ook graag een tip zodat je zelf kunt beginnen. „Waar minimalisme om gaat, is dat we samen zuiniger moeten zijn. We moeten goed zorgen voor moeder aarde, dat is ons dierbaarste goed. Als je dat nog niet inziet, is het tijd voor de documentaire Terra. Een groot verschil tussen deze docu en documentaires als Cowspiracy, Earthlings en anderen, is dat Terra niet per se met cijfers gooit. Het bezorgt de kijker een bepaald gevoel. Wat zijn we nu allemaal aan het doen met z’n allen, wat voor effect heeft dat op de aarde? Als je dat beseft en weet wat er gaande is, hoe snel het gaat. Dat is onwijs heftig. Als we dat samen goed beseffen, komt de rest vanzelf.”