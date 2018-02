Boek legt uit waarom vrouwenvriendschap prachtig is

'Stuur je even een appje als je thuis bent?' Hoe vaak heb jij deze zin tegen een vriendin gezegd? Hopelijk heel vaak, want wij kunnen bijna geen uitspraak bedenken die duidelijker maakt dat je om iemand geeft. Dat je het belangrijk vindt dat degene heelhuids thuiskomt.

Niet gek dus dat schrijfster Kayleen Schaefer deze zin gebruikte als titel voor haar boek over vrouwenvriendschap: 'Text me when you get home'. Want vriendschap tussen vrouwen, dat blijkt zelfs in 2018 nog steeds een lastig dingetje. In plaats van oprecht om elkaar te geven en samen sterker te staan, zien veel vrouwen elkaar nog steeds als concurrenten en is er onderling veel afgunst.

Minder rechten

Schaefer schrijft dat vrouwen vroeger standaard veel minder rechten hadden dan mannen. Dat vrouwen niet gewenst waren op de universiteit en dat het wetboek ze ook niet zo belangrijk vond, weten we wel. Maar dat ook 'vriendschap' geen term was voor vrouwen, is minder bekend. Alleen als man gebruikte je de term 'vriend' en het verwees altijd naar een andere man.

De schrijfster beschrijft de hele ontwikkeling van vrouwenvriendschap. Vanaf het moment dat vrouwen het woord vriend niet in de mond namen tot hedendaagse vrouwen die zichzelf verbinden om samen de wereld te veroveren. Ze schrijft over hoe vrouwen maar al te vaak liever met mannen omgaan en proberen 'one of the guys' te zijn.

Voor haar boek interviewde de schrijfster veel verschillende mensen. Onder andere ook vrouwen die een vriendin verloren in een auto-ongeluk. Opvallend genoeg bleek uit deze gesprekken dat zij vaak niet begrepen werden. Waarom waren ze zo verdrietig over het verlies van een vriendin? Het verlies van een echtgenoot of broer werd echter wel begrepen.

Al met al heeft het boek, dat meer leest als een romantische komedie, een diepe boodschap voor alle vrouwen: 'Er is niet één liefdesverhaal in leven' schrijft Schaefer. En als je heel veel geluk hebt, zijn je vrienden hoofdrolspelers in deze verschillende liefdesverhalen. Het is tijd dat we elkaar zo gaan zien.

