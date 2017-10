Metro kruipt in de huid van een ander

Altijd al willen weten hoe het is om in de huid van een ander te kruipen? Met 'The Machine to be Another' In het FOTODOK in Utrecht kun je met behulp van virtual reality en een interactieve installatie ervaren hoe het is om eens iemand anders te zijn. Metro ging op onderzoek uit en kroop voor 5 minuten in de huid van Jerry, een bankier die in 2009 een psychose kreeg.

'The Machine to be Another' is een project van het kunstenaarscollectief BeAnotherLab. Zij hebben een interactieve installatie ontwikkeld, waarbij je met behulp van virtual reality kunt ervaren hoe het is om iemand anders te zijn. Door middel van fysieke aanraking wordt de beleving een echte optische illusie. Dit project is voortgekomen uit recent neurowetenschappelijk onderzoek naar de 'embodied experience', dat zich richt op het fysiek verplaatsen van jezelf in een ander.

Waarom zou je dat doen?

Hoe goed luister jij eigenlijk als iemand een persoonlijk verhaal verteld? Het kan niet anders dan dat je afgeleid raakt door dingen om je heen. Dat is niet erg, maar sommige verhalen zijn zo intens, interessant, bijzonder of indrukwekkend dat je ze eigenlijk gewoon zelf moet beleven. Met het experiment van 'The Machine to be Another' worden al je zintuigen op scherp gezet en heb je de mogelijkheid om een verhaal helemaal in je op te nemen en beter te begrijpen. Niet alleen zul je de gedachtegang van iemand anders beter begrijpen, maar uiteindelijk kun je jezelf ook beter begrijpen. Volgens de makers van het project (naam) vormen we onze identiteit op basis van de relatie met anderen en de sociale omgeving waarin we ons begeven. Om onszelf te kunnen begrijpen is het dus belangrijk om 'de ander' beter te begrijpen en empathie te ontwikkelen voor de situatie en gevoelens van anderen.

Welke verhalen kun je beleven?

Tijdens de 'beanotheryou' ervaring zijn er verschillende verhalen die je kunt beleven. Zoals die van Jonah, een van de half miljoen Nederlandsers die zich niet duidelijk man of vrouw voelt. Tijdens de 'beanotheryou' ervaring kroop ik in de huid van een succesvolle Utrechtse bankier genaamd Jerry, die in 2009 in een psychose terecht kwam. Hij is uiteindelijk in behandeling geweest in een kliniek en geeft nu les op de Hogeschool Verpleegkunde. Door op deze manier zijn verhaal te delen hoopt hij dat mensen beter zullen begrijpen hoe het is om met een psychose te leven.

Hoe was het?

Het hele experiment klinkt een beetje raar en dat is het ook. Raar en bijzonder tegelijk. Ik had nog nooit eerder virtual reality meegemaakt, maar aan dit experiment zat een extra dimensie: terwijl ik de video bekeek kreeg ik ook allerlei attributen aangeraakt, waardoor ik dezelfde handelingen als in de video kon ondergaan. Zo moest ik tijdens het experiment proberen om een boek te lezen, maar dat leek maar niet te lukken.

Voordat ik aan het experiment begon was voelde ik mij vrolijk en blij, maar na het experiment was er weinig meer over van deze bui. Ik voelde mij onrustig en opgejaagd Achteraf vertelde Jerry dat hij zich tijdens zijn psychose de hele tijd onrustig en eenzaam had gevoeld. Door de 'beanotheryou' ervaar je de dingen die Jerry ook heeft ervaren tijdens zijn psychose. Zo was het bijvoorbeeld onmogelijk om een tekst te lezen, iets waar Jerry gedurende zijn psychose ook last van had.

Het experiment is onderdeel van de Voorbij Wij en Zij tentoonstelling in het FOTODOK en is nog tot 20 oktober te bewonderen.