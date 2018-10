Vier heerlijke eetgeendieren-recepten voor Dierendag

Kombucha, een drankje afkomstig uit Oost-Azië van meer dan tweeduizend jaar oud. Het was vooral populair omdat het genezende eigenschappen zou hebben en kwam uiteindelijk via handelsroutes in Europa terecht. Wellicht heb je het al eens op de menukaart zien staan bij dat ene hippe tentje, of heb je het in de schappen zien liggen bij de supermarkt. Maar wat is er nou eigenlijk waar van die gezondheidsvoordelen en wat is het drankje precies?

Wat is het?

Kombucha wordt gemaakt van groene en zwarte thee. Aan dit mengsel wordt suiker toegevoegd dat gerfementeerd wordt door een levende startercultuur. Dit is een soort pannenkoek die bovenop het theewater ligt, steeds boller wordt en op een paddenstoel gaat lijken. Dit wordt ook wel SCOBY genoemd, symbolic colony of bacteria and yeast.