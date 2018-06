Rotterdam krijgt een healthy concept store

Als het goed is krijgt Rotterdam eind van dit jaar een nieuwe concept store. Om de hoek bij de Markthal hopen blogger en ondernemer Cilla en haar man, voedingscoach en art director Tom de Plantastic! Health Hub te openen. Naast heel veel eten, zorgen Tom en Cilla dat ze je alles vertellen én laten zien over duurzame, milieuvriendelijke en diervriendelijke producten.

,,We willen een plek waar alles samenkomt”, vertelt Cilla aan Metro. ,,Niet alleen eten en drinken, het is veel completer. Alles over het beter maken van de wereld, kun je bij ons checken. Wanneer je klaar bent met eten, houdt de inspiratie niet op.” Naast fluffy pannenkoeken en een gezonde chocolademousse (count us in!), komt de eigen sportkledinglijn van Tom en Cilla er ook te hangen en vind je er dierproefvrije cosmetica.

Van online naar offline

Het idee is ontstaan uit de drie online bedrijven die Tom en Cilla runnen; een blog, voedingsadvies en de kledinglijn. ,,Er is een verschuiving gaande, er is meer behoefte aan persoonlijk contact, bleek uit het onderzoek dat we voor ons bedrijfsplan hebben gedaan. Mensen zijn de afstand soort van ‘zat’. We combineren straks online met offline.”

Behoefte vanuit de stad

Dat er behoefte is aan een gezonde, leuke en lekkere vegan hub in Rotterdam, bleek ook uit de onderzoeksresultaten van het powercouple. ,,We hebben vier jaar in Amsterdam gewoond, daar is de markt vrij verzadigd. Rotterdam is nu juist de plek om zoiets te openen. Natuurlijk hangt het er wel vanaf waar je zit, niet elke wijk is er klaar voor. Maar de plek die wij in gedachte hebben, is er meer dan klaar voor!” De Plantastic! Health Hub opent als alles goed gaat eind dit jaar bij Rotterdam Blaak. ,,Net uit het hele drukke centrum, maar wel op loopafstand.”

Drie jaar plant based

Cilla en Tom eten plant based. Dat is vegan, maar dan - kort door de bocht - de gezonde variant. Beide zijn al jaren vegetariër en drinken geen melk. Drie jaar geleden kwam het omslagpunt. ,,Omdat we allebei veel sporten, aten we ook heel veel kwark. We wisten niet beter dan dat je als sporter veel kwark nodig hebt.” Tom komt tijdens een klus in Zuid-Afrika in aanraking met een veganiste en ook fanatiek sporter, die hem vertelt over het leven als vegan.

,,We zijn ons daarna gaan verdiepen in veganisme en hebben een challenge van tien dagen gedaan. Daarna zijn we niet meer gestopt!” Echt lastig bleek het niet eens voor de twee. ,,Ik moest alleen enorm afkicken van kaas. Maar ik ben de afgelopen drie jaar niet ziek geweest, zelfs geen verkoudheid. Daar moet ik wel bij zeggen dat we bewerkte producten zoveel mogelijk laten staan en alleen whole foods eten.” Een echt strikt gezondheidsregime dus. Saai noemt ze het overigens niet. ,,Zo zetten wij onder andere lekkere, dikke wafels met cashew cream, pannenkoeken met huisgemaakte dadelstroop en stoere plantaardige burgers met ‘bacon’ op het menu!”