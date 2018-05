Cocktailijsjes? Lidl heeft ze in 4 nieuwe smaken!

Een goede, gezonde maaltijd is het halve werk, toch? Oesters werken als afrodisiac en van chocola word je gelukkig. Eten doet nogal wat met ons, lezen we overal. Maar is dat ook zo? En kun je jezelf eigenlijk gelukkig eten?

Depressie en een gezonde levensstijl

De ene week moeten we clean eten, de andere week sportvasten en dan worden we pas weer gelukkig met een killerbody bestaande uit 1250 calorieën per dag. Voedsel doet een hoop met ons uiterlijk, maar wat doet het eigenlijk met ons innerlijk? Fiona Thomas is journaliste van Metro UK en besloot op onderzoek uit te gaan. Ze leeft al zes jaar met een depressie en is dagelijks op zoek naar kleine veranderingen in haar levensstijl om de kans op een terugval steeds kleiner te maken.

Oorzaak en symptoom

En wie met een depressie leeft of heeft geleefd, weet dat gezond eten als het in je hoofd donker is, een enorme uitdaging is. Dr. Asad Sadiq noemt ongezond eten een oorzaak én een symptoom van depressie. Wie kampt met depressie, eet vaker ongezond. En wie vaker ongezond eet, krijgt meer last van depressie. Waardoor je een vicieuze cirkel ontwikkelt. Gezond eten zou dus en prioriteit moeten zijn, zegt Sadiq.

Geluk gaat echt door de maag

Volgens voedingsdeskundige Amy Prior wordt 80 procent van ons gelukshormoon serotonine aangemaakt in de darmen. ,,Dat doet vermoeden dat als er iets in je darmen gebeurt, het lichaam wordt beperkt in het maken van dit hormoon”, zegt ze tegen Metro UK. ,,Een overvloed aan diversiteit van goede bacteriën in onze darmen heeft dan ook het meest positieve effect. Dat kun je bereiken door zo gevarieerd mogelijk te eten en probiotica binnen te krijgen.” Ook al is het zomer, toch nog maar even een keer zuurkool op het bord dus.

Vis en chiazaad

Ook belangrijk voor je darmen is de inname van Omega 3. Deze naam doet je vast meteen denken aan vis, en dat klopt. Voor zalm en makreel te eten, krijg je Omega 3 binnen. Niet zo’n visliefhebber? Chiazaadjes bevatten ook een hoop. Omega 3 werkt anti-inflammatoire, waardoor je darmen gezond worden. Ook ontgiften Omega 3 als het ware de slechte voedingsstoffen in je darmen. Na dat gebakje bij de koffie toch maar even een broodje zalm, dus. Extra bijkomstigheid is dat de gezonde vetten uit onder andere zalm en makreel, maar ook olijfolie, ook nog eens hartstikke goed zijn voor je geheugen.

Alle kleuren van de regenboog

De laatste tip van Prior: doe rustig aan met snoep, taart, koek, wit brood, witte pasta en andere voedingsmiddelen met weinig voedingsstoffen. ,,Zorg voor een hoop anti-inflammatoire ingrediënten, eet zoveel mogelijk groenten in nog meer kleuren van de regenboog en eet bessen. Daar zitten een hoop antioxidanten in, die zijn goed voor je darmen.” Je kunt jezelf dus niet gelukkig eten, je kunt je ongelukkiger voelen wel verminderen door gezonder te eten.

