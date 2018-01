Droomjob-alert: professioneel kipnuggettester

Waar koffie in alle soorten en maten de standaard is, is thee nog flink ondergewaardeerd. Althans: dat vindt foodblogger en ondernemer Claartje Schröder. Maar thee uit zakjes vindt ze ook maar niks. Sterker nog: écht goede thee is lastig te krijgen. Daarom importeert ze het sinds kort zelf.

„Omdat thee echt lekker is!”, antwoord Schröder op de vraag waarom ze thee is gaan importeren. Naast dat ze “een echte theeleut” is, wilde ze ook graag ondernemen. Dat doet ze inmiddels met TEAmwork Tea. „Voor mij is het belangrijk dat een product echt goed is. Zowel het product als de impact op de wereld. „Het moest biologisch en fairtrade, de hele wereld moet er beter van worden. Toen dacht ik: goh, dat kan met thee.”