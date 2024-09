Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Patricia (49) kreeg drie keer kanker: hoe is het nu met haar? ‘Kanker hoeft geen eindstation te zijn’

Een half jaar geleden sprak Metro met Patricia van Hemert (49), die tot drie keer toe werd getroffen door kanker. Ze deed haar verhaal omdat ze trauma’s had opgelopen door bestralingen, chemotherapie en andere behandelingen, maar daar geen traumabehandeling voor kon volgen. Ruim zes maanden later gaat het goed met haar en wil ze vrouwen inspireren met bezieling te gaan leven.

Patricia’s leven zag er in 2016 nog heel anders uit. Ze was een succesvol advocaat en jurist, maar raakte door kanker alles kwijt: haar baan, gezondheid, woning, relatie en sociale contacten. De behandelingen die ze volgde om de kankercellen te vernietigen, waren heel traumatisch. Ze wilde traumabehandeling volgen, maar de wachtlijsten waren erg lang en ze kon geen particuliere psycholoog betalen. Ook andere nazorg bleek er niet te zijn. Aan Metro vertelde ze over het gebrek aan nazorg na kanker.

Nu, ruim een half jaar later, gaat het een heel stuk beter met Patricia, vertelt ze. „Veel mensen uit mijn omgeving vragen: wat is er met jou gebeurd? Je straalt zoveel meer energie uit en kijkt lichter uit je ogen”, vertelt ze.

Ongevraagd werd mij alleen hulp aangeboden die niet aansloot bij wat ik nodig had. Regulier was er geen nazorg te krijgen.

Het interview met Metro heeft ook heel wat teweeggebracht, vertelt ze. „Ik heb daar veel reacties op gehad. Ook patiëntenorganisaties waren blij met het interview en de openheid die ik gaf.” Haar eigen hematoloog (een specialist die zich bezighoudt met afwijkingen in het bloed) werd ook getipt over het interview door een lid van de cliëntenraad van het ziekenhuis. Dat viel niet in goede aarde: ze is inmiddels op haar verzoek doorverwezen naar een ander ziekenhuis.

Uit de slachtofferrol stappen

„Heel lang heb ik een slachtofferrol gezeten”, vertelt Patricia. „Mensen zeiden tegen mij: je hoeft niet te werken, doe maar rustig aan. Ongevraagd werd mij alleen hulp aangeboden die niet aansloot bij wat ik nodig had. Regulier was er geen nazorg te krijgen.” Op social media deed ze een oproepje of iemand iets voor haar kon doen, waardoor ze uit de negatieve cirkel kon komen.

Het bleek een schot in de roos om hulp te zoeken via social media en haar eigen netwerk. „Die hulp kreeg ik onder andere van therapeut Claudia die met mij aan de slag ging om de beperkende overtuigingen die ik over mezelf had, los te laten.”

Zanglessen, online coaching en yogalessen

„Ik kreeg ook de kans om andere dingen te doen, zoals danstherapie tijdens een mini retraite, online coaching en ik ging weer yogalessen volgen. Ook kreeg ik via stichting No Guts No Glory zanglessen”, vertelt Patricia. „En toen merkte ik dat er ineens dingen gingen veranderen.” Ze ging bloggen voor Kanjer en schrijven voor patiëntenorganisatie Olijf. „Kanjer is een online platform dat gericht is op het inspireren en ondersteunen van mensen bij het vormgeven van hun 2.0 leven na kanker”, vertelt ze.

Ze kwam erachter dat schrijven niet alleen haar passie, maar ook haar ultieme therapie is. Haar droom om een autobiografische trilogie uit te geven over haar processen door kanker, komt steeds dichterbij, vertelt ze. „Ik had al heel lang het idee om een boek te schrijven. In één keer wist ik wat mij te doen stond en kon ik echt gaan schrijven.” In haar boeken staat niet alleen haar kanker centraal, maar ook haar zoektocht naar onvoorwaardelijke liefde. „Het idee voor een boek dat ik al jaren had, werd ineens concreet. De trilogie die ik schrijf, is geïnspireerd door alles waar ik zelf doorheen ging. Drie keer kanker en de thema’s die daardoor, op weg naar mijn 2.0 leven, werden aangeraakt. Zoals bestaansrecht, authenticiteit en vrouwelijkheid.”

🏥 Kanker in Nederland De kans om kanker te krijgen in Nederland is gestegen, bleek vorig jaar. Vrouwen hebben nu 47 procent kans om ooit in hun leven kanker op te lopen, mannen hebben 54 procent kans daarop. Ongeveer de helft van alle Nederlanders krijgt dus op enig moment in hun leven de diagnose kanker. Rondom 1990 ging het nog om een op de drie Nederlanders. Dat concluderen onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland. De kans om aan kanker te overlijden is echt niet gestegen.

Retreat op Ibiza

Ook kwam er via social media een bijzondere kans op haar pad, namelijk om mee te gaan naar een retreat op Ibiza. Daniëlle, de organisator van de reis, was zo geraakt door Patricia’s verhaal en zocht contact. „Het was een heel bijzondere week, ik heb veel los kunnen laten door energiewerk en ceremonies. Ook de groep mensen met wie ik daar verbleef, was fantastisch. Daar ben ik helemaal tot bloei gekomen. Ook door veel te schrijven, ben ik naar mijn eigen kern gegaan.”

Ze legt uit wat ze daarmee bedoelt: „Ik heb eigenlijk altijd het leven geleefd op basis van de verwachtingen van anderen. De afgelopen tijd ben ik teruggegaan naar mijn authentieke zelf, naar wie ik echt ben. Dat heeft alles veranderd. Mijn schrijftalent ben ik daardoor ook echt gaan omarmen. Dat maakte dat alles ging stromen.”

Zielsverhaal schrijven

Sinds kort is ze begonnen met een cursus therapeutisch schrijven om haar ervaringen aan te vullen met de theorie. Ook volgt ze trainingen om zelf energiewerk en ceremonies te kunnen inzetten bij haar missie om vrouwen te helpen bezield, authentiek te gaan leven. „Ik maak gebruik van het therapeutische effect van schrijven. Ik wil vrouwen na kanker of een ander life event helpen hun zielsverhaal te schrijven en te gaan leven.”

Toch is Patricia’s verhaal niet alleen maar een ‘success story’. Nog steeds loopt ze tegen haar fysieke en mentale beperkingen aan, als gevolg van de kanker en de heftige behandelingen die er flink in hebben gehakt. „Maar ik heb zoveel meer energie en voel mij gelukkig. Dat heb ik al lang niet meer zo ervaren.”

Kanker hoeft geen eindstation te zijn, het kan juist een nieuw begin zijn.

Innerlijk vuur

De kern van haar verhaal vat ze kort en bondig samen: „Ik hoef van mezelf niet meer te doen wat mij geleerd is en rekening te houden met de verwachtingen van andere mensen. In plaats daarvan, kies ik ervoor om vanuit mijn authentieke zelf te leven en dus te doen waar mijn vuur van aangaat. Nu het vuur in mij brandt, heb ik weer energie en kan ik dingen wel doen, waar ik voorheen vastzat in alles dat ik niet meer kon. Nu komt het ene na het andere op mijn pad, zonder dat ik daaraan hoef te trekken.”

Ook houdt ze meer rekening met zichzelf. „Ik weet dat ik niet alles meer kan qua energie. Bepaalde mensen en situaties mijd ik dus. Ik doe dingen die mij energie geven en deel mijn leven heel anders in. Als je doet waar je blij van wordt en kijkt naar wat je hebt, sta je veel meer open voor al het positieve in het leven, vindt Patricia. „In plaats van te blijven hangen in slachtofferschap, neem ik volledig de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven. Ik hoop dat ik anderen daar ook mee kan inspireren.”

Op dit moment is ze dus bezig met het verwezenlijken van haar dromen. „Met Remember your soul story wil ik anderen die vastzitten in een leven dat niet meer past, inspireren om een ander verhaal, hun zielsverhaal, te schrijven en te leven. Daarnaast wil ik de komende maanden mijn vurige trilogie uitbrengen.”

Mensen met kanker inspireren

In het vorige interview vertelde Patricia over het gebrek aan nazorg na kanker. Een thema dat haar nog steeds na aan het hart ligt, omdat er zo weinig mogelijkheden voor zijn. „Ook daar wil ik nog steeds iets mee. Ik zou graag willen samenwerken met professionals in de oncologie, bijvoorbeeld Care for Cancer, of inloophuizen door bijvoorbeeld het organiseren van workshops en retreats. Ik wil mensen die in dezelfde situatie zitten, inspireren.”

„Het is belangrijk dat nazorg landelijk gezien meer aandacht krijgt”, vervolgt ze haar verhaal. „Kanker hoeft geen eindstation te zijn, het kan juist een nieuw begin zijn. Het kan toch niet waar zijn dat je zo hard moet vechten om in leven te blijven en dan met lege handen staat? De medische wereld zegt eigenlijk: je mag blij zijn dat je het hebt overleefd. Maar ik denk daar echt anders over”, besluit Patricia haar verhaal. „Ik wil, nu ik de dood in de ogen heb aangekeken, een zingevend en bezield leven leiden. Daarbij wil ik mijn talenten en ervaringen gebruiken om anderen te inspireren hetzelfde te doen.”

