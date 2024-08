Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roep om pijnbestrijding bij plaatsing spiraal niet beantwoord: ‘Huidige middelen beperkt effectief’

Misschien heb je het weleens meegemaakt, als je een baarmoeder hebt: de plaatsing van een spiraal. Waar sommige artsen de pijn omschrijven als matig of ‘een scherp prikje’, en sommige vrouwen het ook zo ervaren, vallen anderen flauw van de pijn. Daarom klonk de roep om betere of andere pijnbestrijding steeds luider. Maar daarin worden voorlopig geen stappen gezet.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), dat verantwoordelijk is voor de betreffende anticonceptie-richtlijn, laat weten dat een herziening nog niet op de planning staat. De kritiek op de huidige procedure ontstond dit voorjaar, nadat meer vrouwen met klachten van ernstige pijn naar voren kwamen.

Onlangs bracht Metro nog een serie over de anticonceptiepil, waar steeds meer vrouwen mee stoppen. De spiraal zou dan een alternatief kunnen zijn.

Alleen naproxen en paracetamol tegen pijn bij plaatsing spiraal

De kritiek was niet alleen in Nederland te merken, ook in het buitenland klonken negatieve geluiden. Daarom pasten de Verenigde Staten het advies over de procedure deze maand aan. De gezondheidsdienst CDC raadt nu aan hoe artsen hun patiënten kunnen adviseren over pijnbestrijding. Daarbij suggereert de CDC ook nieuwe pijnstillende opties, zoals bepaalde gels of sprays, die mogelijk de pijn kunnen verzachten.

Het NHG stelt dat tijdens de laatste herziening van de richtlijn in april 2023 onvoldoende bewijs was over de voor- en nadelen van zulke lokale pijnstillingsmethodes. „Het is belangrijk om te realiseren dat alle methodes voor pijnstilling ook nadelen en risico’s kunnen hebben”, benadrukt een woordvoerster. Als er voldoende bewijs is over nieuwe vormen van pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal, dan worden die meegenomen bij de volgende herziening in het advies, verzekert ze.

💡 Hoeveel spiralen in Nederland? De Anticonceptiepil wordt in de afgelopen 6 jaar steeds minder gebruikt onder vrouwen tussen de 18 en 49 jaar die ooit vaginale seks hebben gehad. Dat aantal is afgenomen van 30 naar 24 procent. Het spiraalgebruik neemt toe, van 17 procent in 2017 naar 21 procent in 2023, blijkt uit cijfers van onafhankelijk expertisecentrum seksualiteit Rutgers.

Momenteel raadt de Nederlandse richtlijn dus alleen naproxen en paracetamol aan. Hier uitte Ava, de Nederlandse cliëntenbelangenorganisatie voor anticonceptie en abortus, kritiek op in een opinie in de Volkskrant in april. De auteurs wezen erop hoe „recente studies aantonen dat deze medicijnen slechts beperkt effectief zijn”.

‘Procedure zo prettig mogelijk maken’

In de opinie stonden ook ervaringen van vrouwen die het plaatsen van een spiraal erg pijnlijk vonden. Een van de auteurs, Alina Chakh, vertelt nu dat dit veel losmaakte. Sommigen vonden dat de auteurs vrouwen bang maakten. „Dat wil ik graag omdraaien”, zegt Chakh. „Hoeveel vrouwen nemen nu géén spiraal omdat ze de pijn niet willen doorstaan? Uiteindelijk is een spiraal voor veel vrouwen een goed anticonceptiemiddel. Waarom investeren we hier niet in? Als we de procedure zo prettig mogelijk maken, zouden dan niet veel meer vrouwen een spiraal overwegen?”

Ava is het oneens met het NHG dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs zou zijn voor lokale pijnbestrijding. Chakh hoopt binnenkort in gesprek te gaan met het NHG over mogelijkheden. Het NHG zegt contact te houden met verschillende partijen. „We houden de ontwikkelingen nu goed in de gaten”, zegt de woordvoerster.

Reacties