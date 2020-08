Gezond thuiswerken, zo doe je dat

We werken ondertussen alweer maanden thuis en velen willen dit waar mogelijk ook na de crisis nog blijven doen. Voor wie thuiswerken vrij nieuw was, is het stukje thuiskantoor ongetwijfeld een beetje een puzzel geweest. We weten dat onze werkomgeving niet alleen invloed kan hebben op onze productiviteit, maar ook onze gezondheid.

Waar let je op bij het inrichten van je werkplek thuis? En hoe zorg je dat je zo gezond mogelijk thuiswerkt?

De hele dag zitten is niet goed

Of je nu op kantoor zit te werken, of thuis, het zitten zelf blijft een ding. We weten allemaal wel dat de hele dag zitten niet goed is voor je gezondheid. Maar zeker als je het druk hebt, kan af en toe bewegen tussendoor er bij in schieten. Weet dat je echter niet per se een loopband hoeft aan te schaffen, om meer beweging in je werkdag te hebben.

Kies kantoormeubelen waarbij je zo flexibel mogelijk kunt werken. Een goede bureaustoel die op alle mogelijke manieren te verstellen is, is cruciaal. Ga voor een groot bureau, zodat je voldoende ruimte hebt en eventueel een mogelijkheid tot staand werken kunt benutten.

Zet vervolgens reminders om de hele dag door even te bewegen. Heb je een paar minuten, doe dan wat stretches of loop de trap op en af. Heb je iets meer tijd, of moet je een telefoontje aannemen, ga dan even lopen, wellicht zelfs buiten.

Balans tussen comfort, functie en looks

Bij het inrichten van je thuiskantoor is het belangrijk dat je er fijn en ergonomisch verantwoord kunt werken. Maar het oog wil ook wat natuurlijk. Een esthetisch plezierige werkomgeving is goed voor de gemoedsrust en productiviteit. Je wilt daarom de juiste balans zien te vinden tussen comfort, functionaliteit en hoe het er allemaal uitziet.

Hoewel je bij de kantoormeubelen zelf dus gaat voor verstelbaar, praktisch en degelijk, kun je met accessoires er een mooi geheel van maken. Ga bijvoorbeeld voor een fijne kleur op de muur, zet zeker een paar planten neer en overweeg wat decoratieve accenten, dingen waar je blij van wordt, zoals een mooi schilderij aan de muur of foto’s van geliefden.

Vergeet ook niet aandacht te besteden aan de verlichting. Goede inval van daglicht is ideaal, maar probeer weerspiegeling op je beeldscherm te vermijden, door het licht van de zijkant te laten komen. Een extra lamp op je bureau om het toetsenbord en papierwerk goed te verlichten kan het verschil maken. Werk je vaak ‘s avonds nog even, kijk dan uit naar een programma dat de verlichting van je scherm zelf kan aanpassen naar geler licht en zorg ervoor dat het scherm op een goede hoogte staat.

Scheid leven en werk

Hoewel we op hetzelfde adres wonen en werken, is het zeer bevorderlijk voor je professionele gezondheid om werk en privé toch zoveel mogelijk gescheiden te houden. Een aparte ruimte voor je thuiskantoor is ideaal, maar het kan ook simpelweg een bepaalde kant van je tafel zijn.

Zet een werkschema op en houd je hier aan, voor een duidelijke scheiding tussen werktijd en vrije tijd. Overweeg om je om te kleden voordat je ‘naar je werk gaat’, en ruim je werkplek op zodra je klaar bent. Zo kun je je tijdens je werkdag beter focussen, en ook na het werk de zaken weer loslaten voor een ontspannen avond.

Sociale aspecten

Een van de dingen die bij thuiswerken erg gemist worden, is het sociale contact met collega’s. Een meeting op Zoom is toch anders dan samen in dezelfde ruimte zitten, en ga je koffie halen dan kom je alleen je huisgenoten tegen, niet je teamleden. Hoewel stilte en een rustige omgeving bevorderlijk kan zijn voor je concentratie en creativiteit, kan de isolatie wel eenzaamheid in de hand werken, wat onze psychologische gemoedstoestand zeker geen goed doet.

Probeer dus momenten voor sociaal contact bewust in te plannen. Dit kan zo simpel zijn als even een collega bellen, ook wanneer je niet direct een professionele vraag hebt, maar om even te kletsen. Ben je leidinggevende, maak tijdens de videoconferentie besprekingen dan ook ruimte voor niet-werkgerelateerde onderwerpen, en check regelmatig bij je werknemers hoe alles ervoor staat.

Denk lange termijn

Niemand weet hoe lang deze crisis nog gaat duren, en ook als het ‘nieuwe normaal’ straks echt inzet, dan willen velen dus nog graag een gedeelte van de tijd blijven thuiswerken. Het is daarom belangrijk om niet alleen voor nu een werkbaar thuiskantoor te hebben, en hier even goed aandacht aan te besteden, maar hierbij ook de toekomst in gedachten te houden.

Nu investeren in het juiste kantoormeubilair en het aanleren van goede thuiswerk gewoontes kan nog lang positief doorwerken. Richt je thuiskantoor dus flexibel in, door zaken aanpasbaar te maken of op wieltjes te zetten, investeer in die bureaustoel of dat staande bureau, en wen jezelf nu aan om zoveel mogelijk actief te blijven tijdens je werkdag. Zo kun je nog lange tijd gezond thuis blijven werken.

