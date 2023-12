Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Milieuorganisatie vecht natuurvergunning Schiphol aan bij rechter

Mobilisation for the Environment (MOB) vecht samen met Greenpeace Nederland en Milieudefensie de natuurvergunning voor Schiphol aan bij de rechter. De milieuorganisatie kondigde dat eind september al aan, en heeft vrijdag een beroepschrift naar de rechtbank gestuurd. Volgens MOB had de vergunning niet verstrekt mogen worden vanwege „grove inhoudelijke en procedurele gebreken”.

Schiphol kreeg in september van demissionair stikstofminister Christianne van der Wal een vergunning waardoor voor nu 500.000 starts en landingen mogelijk zijn. Met ingang van november 2024 moet de luchthaven terug naar zo’n 450.000 vliegbewegingen per jaar.

MOB voert al jaren een juridische strijd tegen de milieuschade die het vliegverkeer veroorzaakt. In het verleden heerste het idee dat een afzonderlijke natuurvergunning niet nodig was, maar het kabinet erkende in 2020 dat dit wel degelijk vereist is. Een belangrijke reden is de uitstoot van stikstofoxiden door vliegtuigen. Die vervuilen de lucht en kunnen een schadelijke invloed hebben op de natuur.

Ook de organisaties Schipholwatch en de Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop steunen de procedure. „De milieuorganisaties vinden het onbestaanbaar dat midden in een klimaatcrisis alle juridische trucs uit de kast worden gehaald om een vliegveld zo groot mogelijk te legaliseren. Schiphol moet zich houden aan de grenzen van klimaat, natuur en omgeving”, zo staat in een persbericht.

ANP

