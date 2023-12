Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikaanse acteur Ryan O’Neal (82) overleden

De Amerikaanse acteur Ryan O’Neal is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat nieuws heeft zijn zoon Patrick gedeeld via Instagram. In 2001 werd bij O’Neal een vorm van leukemie vastgesteld. O’Neal was bekend van zijn rollen in onder meer Love Story, Paper Moon en What’s Up, Doc? Bij het grote publiek werd hij vooral bekend door zijn rol als Rodney Harrington in de soap Peyton Place.

„Als mens was mijn vader zo genereus als maar kan”, schrijft zoon Patrick in zijn Instagram-bericht. Ook noemt hij zijn vader „de grappigste persoon” die hij kende. „En duidelijk de knapste, maar ook de meest charmante. Hij hield ervan om mensen aan het lachen te maken. Hij wilde ons echt laten lachen. En we hebben allemaal gelachen. Elke keer. We hadden plezier.”

Samen met Barbra Streisand was O’Neal te zien in What’s Up, Doc? (1972) en The Main Event (1979). Voor zijn rol in Love Story (1970) werd hij genomineerd voor een Oscar in de categorie Beste Acteur. Met zijn dochter Tatum was hij te zien in Paper Moon (1973).

