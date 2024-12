Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Altijd maar het kerstgroen tijdens de feestdagen? Probeer eens kleurige bloemen: ‘Plastic kerstboom allesbehalve kerst’

Giada Graziani vindt kerst wel leuk, maar van de kerstboom is ze minder gecharmeerd. Als bloemist kent ze gelukkig genoeg tips en tricks om rond de feestdagen een sfeervol plaatje te maken van je huis. Ze deelt ze graag, want ze gunt iedereen wat meer bloemenliefde!

Giada kwam als kind al regelmatig met verse bloempjes thuis. Geplukt langs de weg, omdat ze er zo vrolijk van werd. Op haar vijftiende liep ze een bloemenzaak binnen en vroeg ze of ze er stage mocht lopen. Nadat ze haar eerste boeket had gemaakt, zei de eigenaar van de zaak: ‘Jij bént een bloemist!’ En zo geschiedde. Niet veel later werkte ze als freelancer door het hele land en op haar 21ste opende ze haar eerste bloemenzaak.

Een verhalenverzamelaar

Intussen zit Giada 32 jaar in het vak. Ze werkte in binnen- en buitenland en werd meermaals uitgeroepen tot beste bruidsbloemist van Nederland. Onlangs opende ze weer een eigen winkel – haar derde – in Amsterdam, de stad waar ze werd geboren: Grace & Graziani. „Een sprookjesachtige winkel, anders dan anders. Daar houd ik van. Ik voel me een verhalenverzamelaar. Bloemen maken emoties los; mensen komen hier binnen en beginnen te praten.”

Met die verhalen gaat ze aan de slag, bijna zonder erover na te denken. Alsof de woorden van degene die aan het vertellen is, veranderen in bloemen in Giada’s handen. „Ik maak liefde, zeg ik altijd. Met bloemen verander je de energie en sfeer in een ruimte. Je tovert er een glimlach mee op ieders gezicht. Het verhaal erachter maakt de creatie extra speciaal.”

Gouden takken

Bij Giada thuis staan er – en dat is geen verrassing – ook altijd overal bloemen. Zelfs in december; dan heeft ze bewust nog meer kleur in huis. „Ik houd niet zo van een kerstboom in huis. De geur vervaagt al snel en de naalden vallen op de vloer. Een plastic kerstboom? Dát vind ik echt allesbehalve kerst!”

Voor haar kinderen – dochters van nu twintig en zeventien jaar – heeft ze ook zonder boom altijd een kerstsfeer neergezet thuis. „Een rendier van takken met ballen in het gewei, takken met bloemen aan het plafond; ik ben altijd op zoek naar andere kerstcreaties. Een keer heb ik een berkenboom in cement gezet, gouden takken gegeven en er lichtjes in gedaan. Dat was fantastisch. Zelfs buren belden aan of ze er even naar mochten kijken.”

Symbool voor kerstgevoel

Denk in alternatieven, wil ze maar zeggen. „Het aanbod is misschien wat geringer in deze periode dan in de rest van het jaar, maar er is genoeg moois te vinden en te maken. Kies voor bloemen die in het seizoen zijn, zoals amaryllissen en orchideeën. Elke bloem heeft een eigen symboliek. Bloemen die symbool staan voor het kerstgevoel zijn bijvoorbeeld de koningslelie en de kerstroos.”

„Er is niks mis met kerstgroen”, vervolgt ze. „Maar zorg dat je er altijd wat verse bloemen tussen hebt zitten. De kleuren, de geuren, de schoonheid en… de liefde: ik weet zeker dat iedereen daardoor nog intenser geniet van de feestdagen.”

💐 Zo blijven je bloemen lang(er) goed „In de winter is de lucht in huis wat droger, waardoor je bloemen wat meer water nodig hebben”, legt Giada uit. „Mensen zijn vaak geneigd hun bloemen in een klein laagje water te zetten, maar ik ben een voorstander van een lekker volle vaas. Het water verdampt best hard. Wel is het slim om het water wat vaker te verschonen.” Hoe goed je ook je best doet: niet alles blijft lang mooi. „De orchidee en de anthurium (flamingoplant) blijven zeker drie tot vier weken goed, dus die twee kun je leuk combineren. Let op dat je ook hier tussentijds het water verschoont en een stukje van de steel haalt. Gipskruid houdt het zo’n twee tot drie weken vol, al kan het wel een beetje indrogen. De bessen van de hulsttak gaan weken mee, maar ze verliezen wel een klein beetje hun glans. Amaryllissen blijven zo’n anderhalf tot twee weken goed en rozen een week tot anderhalve week. Kerstgroen blijft lang mooi. Je kunt er eventueel wat bladglans overheen spuiten om het groen op te frissen. Het is niet zo erg als de takken indrogen, dan leuk je ze gewoon weer op met linten en ballen!”

Tips voor bloemen tijdens kerst

Fleurige kerstkrans

„De kerstkrans is altijd favoriet, maar vaak wordt er vooral gewerkt met groen, dennenappels en besjes die in het steekschuim worden gestoken. Je kunt daar heel mooi een bloementwist aan geven. Maak eens een grote krans van verschillende soorten eucalyptus en pinus met verschillende soorten rozen. Kies voor wisselende maten en allerlei kleuren, met hier en daar een glittertje.

Je kunt de krans neerzetten op een salontafel, eventueel met een kaars of kaarsen in het midden. Dat laatste is een wat klassieke keuze, maar wel eentje die nog altijd geliefd is bij veel mensen. De rozen gaan natuurlijk geen weken mee, maar je kunt ze tussentijds vervangen. De rest kun je gewoon opfrissen door de krans even nat te spuiten, zodat het steekschuim zich weer volzuigt.”

Masterpiece van orchideeën

„Geen kerstboom, maar wel een heel bijzondere vervanger: met orchideeën, waarvan er veel bloeien in de winter, kun je perfect een masterpiece creëren. Eentje die je, waar je ook wil, kunt neerzetten. Haal orchideeën in verschillende kleuren, maten en structuren in huis en zet ze in een grote vaas. Combineer dit met wat glittertakken om er echt een feestelijk sfeertje van te maken.”

Vazen vol kleur

„Vind je één vaas niet genoeg? Ga dan voor een groep vazen bij elkaar als je echt wil uitpakken. Zet ze op de grond, op je dressoir of op de schoorsteenmantel. In elke vaas zet je een grote hoeveelheid van dezelfde bloemen en bessentakken. Denk aan amaryllissen, lelies, hulst, gipskruid en de anthurium (flamingoplant). Een pluspunt: op de lelies en de amaryllissen na gaan de bloemen en takken langer dan twee weken mee.”

