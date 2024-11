Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Vervroegd naar huis of toch doorzetten in mijn soloreis?

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Ine (24), die heimwee heeft tijdens haar backpackreis, maar zich schuldig voelt over eerder terugkeren.

„Ik had me zo verheugd op deze reis. Twee maanden backpacken door Zuid-Amerika klonk als het ultieme avontuur en na een jaar werken had ik er echt voor gespaard. Ik begon mijn reis in Mexico en daar was het ook fantastisch – ik ontmoette elke dag nieuwe mensen, had vrienden om mee op te trekken en hostels vol met andere backpackers zorgden voor een onvergetelijke tijd. Het voelde precies zoals ik het me had voorgesteld.

Maar toen ik alleen verder reisde naar mijn tweede bestemming, Costa Rica, veranderde alles. Nu ik hier al twee weken ben, merk ik hoe stil het hier is. Ik ontmoet veel minder mensen en voel me eenzaam. Mijn dagen zijn ineens niet meer gevuld met leuke ontmoetingen en gezellige avonden, en dat begin ik echt te merken. Ik mis mijn vrienden thuis, mijn familie, maar durf dat eigenlijk niet hardop te zeggen. Ik bedoel, ik zit hier in Costa Rica, wat wil ik nog meer? Bovendien schaam ik me ervoor om toe te geven dat ik me nu eigenlijk alleen maar sip voel. Op Instagram post ik leuke foto’s, alsof alles perfect is. Maar dat is eigenlijk helemaal niet hoe het echt voelt.

Eenzaamheid in het paradijs

Ik zit nu op een punt waarop ik niet weet of ik nog twee weken wil blijven. Voor 200 euro kan ik mijn vlucht omboeken en naar huis gaan. Maar als ik dat doe, voelt het alsof ik faal, alsof ik deze kans zomaar laat schieten. Thuis lijkt iedereen zo’n reis als het hoogtepunt van mijn leven te zien, en misschien is dat ook wat ik van mezelf verwachtte. Maar nu weet ik niet meer of ik hier nog wel zin in heb. Toch voel ik me schuldig dat ik die luxe kans niet ten volle zou benutten.

Dilemma: blijven of eerder naar huis?

Aan de ene kant denk ik dat ik gewoon moet blijven en mijn best moet doen er nog iets van te maken. Misschien ontmoet ik de komende weken nieuwe mensen en wordt het alsnog leuk. Maar aan de andere kant kost het me zoveel moeite om die positieve houding vast te houden, dat ik het bijna niet volhoud. Misschien moet ik gewoon accepteren dat het anders is gelopen dan ik dacht en naar huis gaan, maar ik ben bang dat ik me daardoor alleen maar meer mislukt voel. Heeft iemand anders weleens zo’n ervaring gehad en wat zouden jullie in mijn situatie doen?”

Wat vind jij dat Ine moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Rosalinde (33), die worstelt met de vriendschap van haar vroegere beste vriendin, Sam, die in Berlijn woont.

Erika vindt dat als je echt zulke goede vrienden bent, je er ook eerlijk over moet kunnen zijn en erover moet kunnen praten. Daar is Marije het mee eens: „Ga gewoon in gesprek. Daar bereik je toch het meeste mee. En wees eerlijk.”

Suus merkt op dat iemand die in de zorg werkt, ook echt wel vrije dagen heeft. „Laat haar dan maar een keer naar Nederland komen. Om en om lijkt mij het eerlijkst. Als je echt goede vrienden bent, kun je dat best tegen haar zeggen. Gewoon eerlijk uitleggen dat elke keer die lange reis je behoorlijk opbreekt.”

Willie sluit af met een quote uit de songtekst van het nummer Vriendschap van Het Goede Doel: „Een keer trek je de conclusie: vriendschap is een illusie.”

