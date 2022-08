Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Stephanie (34): ‘Mijn grootste angst is blut zijn’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Stephanie (34), die in het verleden zó op haar geld zat, dat het onderwerp voor een grap werd voor haar vrienden en familie.

Beroep: zowel in loondienst als ondernemer. In loondienst werk ik als product support en ondersteun ik het products team bij een E-commerce bedrijf. Hier stop ik mee aan het einde van het jaar

Netto-inkomen: 2000 euro

Woonsituatie: alleenstaand, in een huurhuis

De Spaarrekening van Stephanie

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„22.000 euro.”

Ben je blij met het gespaarde bedrag?

„Het zou nog wel wat meer mogen zijn, maar daar ben ik mee bezig. Het is een work in progress.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik doe mijn best om 200 euro per maand te sparen. Alles wat ik verdien met mijn eigen bedrijf hou ik apart. Wat ik overhoud investeer ik op dit moment direct weer terug in mijn bedrijf. Dat is natuurlijk wel omdat ik op dit moment ook nog een vast salaris heb via mijn werkgever.”

Haal je weleens geld van je rekening?

„Alleen als er nood aan de man is of bij grote uitgaven zoals een nieuwe laptop. Ik probeer het dan wel zo snel mogelijk weer aan te vullen tot aan het bedrag wat het was voor die grote uitgave.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Zeker. Mijn vrienden en familie maken er altijd grapjes over. Ik zat voorheen echt op mijn geld, maar inmiddels gaat dit wel beter. Al blijf ik dit wel moeilijk vinden.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Het liefst zou ik mijn vermogen zo vergoten dat ik me nooit zorgen hoef te maken over geld. Mijn grootste angst is namelijk blut zijn. Volgend jaar wil ik mezelf echt gaan verdiepen in investeringen en beleggen.”

Op welke manier ben je nu bezig met ondernemen?

„Met mijn bedrijf De regel Steph presenteer ik mijzelf als De Donna van de lage landen. Wat ik dan doe? Ik noem het creative business support. Ik ondersteun ondernemers bij hun social media, structureer hun werk, maak hun documenten mooier, maar ik stel ook de kerstpakketten voor hun personeel en relaties samen. Een echt manusje van alles dus.”

Wat is je beste financiële tip?

„Vraag je af of je iets echt nodig hebt. Kijk nog eens een keer in de kast, kan die laptop niet toch nog een jaartje mee en heb je wel het nieuwste van het nieuwste nodig? Geld dat je niet hebt, kan je ook niet uitgeven.”

