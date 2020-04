Wat moet je niet vergeten in het onderhoud van je koopwoning?

Bij het kopen van een woning maken we ons vooral druk over de verkoopprijs en de hoogte van de hypotheek. Uiteraard moet je er zeker van zijn dat je iedere maand kunt voldoen aan de gestelde aflossing van je hypotheek, maar er komen natuurlijk meer kosten kijken bij het bezitten van een huis. Onderhoud bijvoorbeeld.

Het plegen van regelmatig onderhoud aan je woning is belangrijk. Ook hier komen kosten bij kijken. Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat je hier gemiddeld 300 euro per maand aan kwijt bent. Drie op de tien Nederlands heeft hier onvoldoende geld voor beschikbaar, zo is gebleken uit een onderzoek van GfK. Maar achterstallig onderhoud zorgt ervoor dat de onderhoudskosten per saldo juist toenemen – onderhoud is goedkoper dan gedwongen iets te vervangen – en dat de waarde van de woning daalt. Daarom vind je hier een aantal zaken op een rij die je niet moet vergeten in het onderhoud van je woning.

Gevel reinigen en impregneren

De gevel van je huis is het aangezicht en de staat hiervan zegt ook iets over de mensen die achter die gevel wonen. Om een nette uitstraling te behouden, is periodieke gevelreiniging noodzakelijk. Maar dat is niet de enige reden om gevelonderhoud te plegen. De buitengevel beschermt ook de binnenkant van het gebouw tegen weer en wind, en het allerbelangrijkste: tegen vocht. Een aangetaste buitengevel kan op een gegeven moment niet meer vochtwerend zijn, waardoor er vocht in de woning kan trekken. Om dit te voorkomen is het belangrijk om de gevel schoon te houden en te laten impregneren. De muur wordt dan voorzien van een laag die ervoor zorgt dat water niet kan indringen in de stenen. Dit laagje werkt ook brandvertragend. Voor het impregneren van je buitengevel kun je een gevelreiniging bedrijf inschakelen.

Schilderwerk

Het schilderwerk aan je huis moet ook bijgehouden worden. Verf heeft niet het eeuwige leven en heeft meer functies dan enkel een oppervlak voorzien van een kleurtje. Goede verf beschermt houten raamkozijnen en deurkozijnen tegen weersinvloeden. Ook met goede verf gaat de verflaag op een houten oppervlak ‘slechts’ zes tot tien jaar mee. Inspecteer het schilderwerk op verkleuringen, blaasjes en kleine scheurtjes. Vooral hout dat veel aan de felle zon blootgesteld wordt moet regelmatig opnieuw worden geschilderd. Voor het schilderen is het belangrijk om het hout te inspecteren op beschadigingen. Deze moeten gerepareerd worden voordat je een nieuwe laag verf aanbrengt. Een bijkomstigheid van het bijhouden van het schilderwerk aan je huis, is dat je huis er dan ook fris en representatief uitziet.

Dak

Hoewel een dak weinig onderhoud behoeft, is het wel verstandig om met enige regelmatig te controleren of je dakpannen nog in orde zijn. Een hevige storm kan ervoor zorgen dat dakpannen van hun plaats komen of zelfs breken. Dit moet je zo snel mogelijk repareren om lekkages te voorkomen. Controleer ook meteen of de aansluitingen van je dak op de dakgoot en de regenpijp nog intact zijn. Verwijder eventueel aanwezig mos.

Ventilatieroosters

Ventilatie van je woning is van groot belang voor de gezondheid van jou als bewoner. Daarom moet je regelmatig controleren of de ventilatieroosters in je muren nog naar behoren werken en niet verstopt zijn. Mechanische of balansventilatie moeten om de twee jaar onderhouden worden en regelmatig schoongemaakt worden. Doe je dit niet, dan kan het gevolg zijn dat er schimmelvorming ontstaat in de woning. Daar kun je zelf ziek van worden.

Dakgoot

Ook je dakgoot moet je regelmatig controleren. Deze heeft veel te verduren met alle regen, wind, bladeren en andere aanslag. Omdat je dakgoot je huis moet beschermen tegen overtollig regenwater, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat hij niet verstopt raakt door zaken als takjes, bladeren, mos en zelfs vogelpoep. Zure regen en bladresten kunnen de dakgoot beschadigen. Naast deze regelmatige check is het verstandig om je dakgoot sowieso één keer per jaar schoon te maken. Het beste moment hiervoor is vóór de winter, zodat er geen grote ophopingen vastvriezen in de dakgoot. Heb je een zinken goot, dan moet je er rekening meer houden dat deze meer onderhoud vergt dan een dakgoot van kunststof.

Ramen

Om de paar jaar moet je ook de kitaansluiting bij de ramen controleren. Weersinvloeden en het openen van deuren en ramen kan ervoor zorgen dat deze scheurtjes gaat vertonen. Hierdoor kan het hout van het kozijn gaan rotten. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om ook deze kitranden schoon te maken wanneer je de ramen lapt.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)