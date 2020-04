Ken je deze podcasts al? #22 Musea

Maud is terug in Nederland na een maand lang in Thailand te zijn geweest. Tommy is niet te genieten omdat hij geen werk heeft en ook Maud heeft bar weinig te doen. Ze besluit zichzelf op te geven om les te geven en heeft een videocall met een wel heel knappe man die haar daarin begeleidt: Paulo. Als ze Jessie over Paolo vertelt, wordt haar vriendin boos: eerst wil ze dolgraag een trio en nu vertelt ze over weer een andere knappe man. Wat is er met haar aan de hand? Maud vindt dat Jessie overdrijft. Als ze even later stopt met videobellen staat Rochella opeens voor haar deur. En die ziet er heel slecht uit…

„Roch, wat is er met je aan de hand?”, roep ik geschrokken. „Je ziet eruit alsof er iemand dood is?!”

Nog voor ze een stap heeft binnengezet, begint Rochella te huilen. „Levi is weg. Hij heeft ons gewoon alleen gelaten in deze klote coronacrisis!” schreeuwt ze. Het lijkt alsof ze niet meer te houden is, zoveel tranen komen er. Geschrokken begeleid ik haar naar de keuken, waar ze plaatsneemt aan de tafel en haar gezicht in haar handen laat verdwijnen terwijl ze heftig snikt.