Na quarantaineporno nu ook corona-ASMR   

Maud haar trio wordt flink verknald, omdat een meisje hen komt waarschuwen dat seks in het openbaar strikt verboden is. Maud zou het graag afmaken, maar Tommy is niet zo enthousiast meer om het af te maken. Als ze 's avonds in bed ligt lijkt het er echter op dat iemand anders wel zin heeft om het triootje af te maken: Joris appt haar of ze zin heeft om buiten even een peukje te doen...

Man o man! Buiten een peukje doen met Joris?! Huh? Ik kan toch niet mijn knappe vriend verlaten om buiten een sigaretje te gaan doen met hem?

Ik lees zijn appje nog een keer en dan zoom ik in op zijn profielfoto. Zodra ik zijn ogen zie voel ik iets in mijn onderbuik. Zijn blik raakt me. Ik kan het niet eens beschrijven, maar godsamme: Joris doet iets met me. Ik kan niet peilen of het lust of misschien toch een beginnende verliefdheid is... Waarom wil ik zo graag met een jongen afspreken die ik nog geen week ken? En dat terwijl ik de knapste, liefste en leukste vriend naast mij in bed heb liggen!