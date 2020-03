Hoeveel televisiezenders hebben we nu echt nodig?

De Nederlander keek in 2019, net als in 2018, gemiddeld 2 uur en 36 minuten per dag naar televisiezenders. Hebben we daarvoor zoveel zenders nodig als we hebben?

De gemiddelde kijktijd concludeert Stichting KijkOnderzoek. Wel zijn we meer ‘uitgesteld’ gaan kijken: er wordt er per dag gemiddeld 20 minuten gekeken naar programma’s die in de zes dagen daarvoor uitgezonden zijn, waar dit in 2018 nog 17 minuten was. Rond primetime kijkt 80 procent van de Nederlanders naar de NPO, RTL of SBS. Met andere woorden: we kijken niet méér naar televisiezenders, maar wel vooral naar dezelfde zenders en we maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid om programma’s later terug te kijken. Hoeveel televisiezenders hebben we dan nog daadwerkelijk nodig in ons zenderpakket?

Televisieabonnement gaat niet vaak de deur uit

De vraag is relevant omdat de omvang van het zenderpakket in ons televisieabonnement mede de prijs daarvan bepaalt. Wanneer je voor jezelf zou bijhouden naar welke zenders je daadwerkelijk kijkt, zal je constateren dat je de meerderheid nooit gebruikt. Waarom zou je er dan voor betalen? Toch blijven velen vasthouden aan hun televisieabonnement omdat we nog wel live naar het Journaal willen kunnen kijken, voetbalwedstrijden willen zien, live willen kunnen meepraten (op Twitter) over programma’s en omdat sommigen nog steeds op zondagavond met het bord op schoot naar de Eredivisie willen kijken. Dat zijn allemaal goede redenen om geen afscheid te nemen van je televisieabonnement. Maar deze uitzendingen concentreren zich op een klein aantal zenders. Deze tv zenders heb je nodig, maar de meeste andere zenders doorgaans niet. Een kleiner abonnement voor minder geld, zoals KPN Digitenne aanbiedt, voorziet vaak ook in de behoeftes. Toch is het niet mogelijk om écht afgemeten zenderpakket aan te bieden, omdat bij wet bepaald is dat het basisaanbod van televisiezenders uit dertig verschillende kanalen moet bestaan.

On demand kijken in plaats van lineaire televisie

Een andere reden om een televisieabonnement te heroverwegen, is de explosieve groei van het on demand televisie kijken. Streamingdiensten als Netflix, HBO, Amazon Prime en Disney Plus nemen bij steeds meer mensen de aandacht over van lineaire televisie. We kijken tegenwoordig vaker wat we willen wanneer we dat willen. Deze diensten vullen het aanbod van programma’s op televisiezenders aan, maar Videoland overlapt bijvoorbeeld met de programma’s van RTL en maakt het kijken naar de zender zelf steeds minder noodzakelijk voor liefhebbers van RTL-programma’s. Daarnaast hebben we ook nog eens de mogelijkheid om programma’s die op de Nederlandse televisie komen terug te kijken ná het uitzendmoment. Met de apps KIJK en NPO Start hoeven we er niet meer aan te denken om programma’s op te nemen. Als we niet te lang wachten kunnen we ze vaak gratis terugkijken.

Lineaire televisie blijft belangrijk gevonden worden

Toch zijn grote standaardpakketten voor televisieaanbod de norm. De tevredenheid en de trouw van het publiek aan het televisieabonnement van het publiek blijft hoog en stabiel, concludeert het Commissariaat voor de Media. Pakkethouders beoordelen hun televisieaanbieder al sinds 2014 minimaal met een 7,5. Vorig jaar was dit zelfs een 7,7. Wisselen van aanbieder blijken we ook niet graag te doen. Meer dan 53 procent is al zes jaar of langer trouw aan dezelfde aanbieder. De groep mensen die helemaal geen televisieabonnement heeft, blijft klein. Vooral mensen in oudere leeftijdsgroepen blijven naar lineaire televisie kijken, waar jongeren de aandacht verdelen over lineaire televisie, on demand kijken en content op social media-diensten. Voor alle leeftijden geldt dat we nog steeds een voorkeur hebben voor lineaire televisie als het op nieuws, sport of entertainment aankomt. Hoewel dat in het laatste geval om ‘slechts’ net iets meer dan de helft van de mensen gaat, gaat het bij nieuws en sport om meer dan driekwart van de kijkers.

Gewoontes en levensbehoeftes

Hoewel we analoge televisie vrijwel geheel hebben losgelaten, houden we dus nog wel vast aan onze digitale mediabox, zodat we live op de hoogte blijven van sport en actualiteiten. Dat is interessant, want er zijn nieuwsbronnen te over waarmee we op de hoogte kunnen blijven en het Journaal biedt maar een krappe selectie van het nieuws van de dag. Het lijkt dus vooral een ingesleten gewoonte om op bepaalde momenten van de dag te gaan zitten om het nieuws tot ons te nemen. Daarnaast is op een laagdrempelige manier live naar sportevenementen kunnen kijken bijna een primaire levensbehoefte. Bij dat laatste willen we waarschijnlijk vooral ook het gevoel hebben dat we er niet extra voor betalen. We blijven immers Nederlanders.

