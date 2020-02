Zo kies jij de beste energiedeal

Nooit meer te veel betalen voor je energierekening? Goed nieuws: met onderstaande tips hoeft dat ook niet meer.

Dat is voor iedere Nederlander goed nieuws, maar speciaal voor de mensen die de dupe zijn van energiearmoede.

In Nederland kiezen steeds meer consumenten voor het overstappen van energieleverancier. Dat is nog maar een van de manieren hoe je geld kunt besparen op je energierekening. Energie besparen is goed voor het milieu, iets wat anno 2020 een belangrijk onderwerp is op de agenda van de gemiddelde Nederlander. Veel mensen denken dat je eerst zelf flink moet investeren voordat je daadwerkelijk per maand of per jaar geld kunt besparen, maar dat hoeft niet. Er zijn namelijk een aantal gemakkelijke tips die je op kunt volgen om de beste energiedeal te pakken en zo tot wel honderden euro’s per jaar te besparen.

Aanbiedingen van energieleveranciers vergelijken

Een van die stappen is bijvoorbeeld het vergelijken van aanbiedingen van verschillende energieleveranciers. Tegenwoordig zijn er behoorlijk wat energiebedrijven in Nederland; de concurrentie is dus hoog. Daarom moeten energieleveranciers stunten met hun prijzen om op die manier klanten te krijgen. Via internet kun je binnen enkele seconden meerdere energieleveranciers met elkaar vergelijken om zo de beste deal te scoren. Het enige wat je hoeft in te vullen is je gemiddelde jaarverbruik en je wensen omtrent energie. Vervolgens krijg je een duidelijk overzicht te zien van verschillende aanbiedingen. Let hierbij altijd op dat aanbiedingen die te mooi lijken om waard te zijn, dit ook vaak zijn. Check altijd de kleine lettertjes, zodat je niet ineens vijf jaar lang aan één energieleverancier vastzit of je veel extra kosten moet betalen voor leveringstarieven. Doe daarom altijd een online check via een onafhankelijke energieaanbiedingensite zodat je de garantie hebt dat je de juiste energieaanbieding pakt.

Controleer energieslurpers in je woning

Om een hoge energierekening tegen te gaan kun je in het nieuwe jaar ook eens kijken naar de apparaten die je in je woning hebt. Een deel van de Nederlanders ontvangt een hoge energierekening zonder dat zij het idee hebben dat ze daadwerkelijk veel verbruiken. In dat geval kan het zo zijn dat je zogeheten energieslurpers in je huis hebt staan. Energieslurpers zijn, vaak grote, elektrische apparaten die ongemerkt veel energie kosten. Denk bijvoorbeeld aan een airconditioning, grote/tweede koelkast of vriezer of een elektrische boiler. Je kunt met een losse energiemeter of een zogeheten energieverbruiksmanager controleren hoeveel energie een bepaald apparaat verbruikt. Doe dergelijke energieslurpers weg of haal de stekker uit het stopcontact wanneer je dit soort apparaten niet gebruikt. Dit kan je op maand- en jaarbasis behoorlijk wat geld schelen.

Ervaringen met energieleveranciers bekijken

Een andere manier om minder geld te betalen voor je energie is door in eerste instantie op zoek te gaan naar wat de diverse ervaringen zijn met energieleveranciers. Kregen andere mensen wat zij vroegen bij een bepaalde leverancier en hoe gaan leveranciers om met aanbiedingen? Deze tip kan worden opgevolgd nadat je meerdere aanbieders met elkaar hebt vergeleken. De kans is namelijk groot dat je in dat geval nog niet je zinnen hebt gezet op slechts één aanbieder, maar dat je nog moet worden overgehaald. Hierbij kan het bekijken van ervaringen van andere mensen helpen om de juiste keuze te maken en nog net dat beetje extra geld te besparen. Ook weet je hierdoor of je bepaalde aanbiedingen van energieleveranciers moet vertrouwen of niet. Dit kan je uiteindelijk in ieder geval flink wat geld besparen.

Zorg voor de nodige isolatie

Nu je toch al goed bezig bent met het besparen op je energie én je energierekening is het aan te raden om eens te kijken naar hoe goed je woning geïsoleerd is. De meeste nieuwe huizen beschikken al over de nodige kwalitatieve isolatie zoals dakisolatie en dubbel glas. Maar hoe zit dat met de vloerisolatie en de buitenmuren? Daarnaast kun je voor een nog betere ‘bescherming’ gaan door te kiezen voor een groen dak, HR++ of triple glas, waardoor warmte nog beter binnen je woning blijft. Hierbij hoort ook het slimmer omgaan met je verwarming. Steeds meer woningen beschikken over een slimme meter. Met zo’n meter krijg je beter inzicht in wat je verbruikt en waar je energie en dus geld kunt besparen. Ook kun je hiermee op afstand je verwarming regelen. Ben je bijvoorbeeld net onderweg naar je vakantieadres en weet je niet zeker of je de verwarming uitgezet hebt? Met een slimme meter en bijbehorende app op je smartphone of tablet heb je de verwarming binnen no time uitgezet. Kortom: er zijn voldoende eenvoudige stappen die je kunt nemen om net wat tientjes tot honderden euro’s per jaar te kunnen besparen, ook in 2020.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)