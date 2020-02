Woontrends: richt je huis (opnieuw) in met deze tips

Zin in een frisse woning? Het voorjaar is in aantocht, een goed moment om te starten met een flinke schoonmaak of het vernieuwen van je interieur.

Nu uit recente cijfers van het CBS ook nog eens blijkt dat de gemiddelde verkoopprijs van een huis in Nederland 308.000 euro is kun je financieel gezien misschien wel beter aan de slag gaan met je eigen huis dan dat je op zoek gaat naar een volledige nieuwe woning. Dat komt goed uit, want hier vind je de meest opvallende woontrends van dit moment.

Foto: Unsplash / Josh Hemsley

Duurzaamheid zie je terug in interieur

Een van de belangrijkste veranderingen in je woning is het toepassen van duurzame producten en een groen tintje. Dit thema past helemaal bij deze tijd. Vorig jaar zagen we langzaam maar zeker al enkele verschuivingen naar duurzaam wonen. Je kunt op verschillende manieren met deze trend beginnen. Wat dacht je bijvoorbeeld van het overstappen op groene stroom of het aanschaffen van zonnepanelen om zelf energie op te wekken? Ook is het aan te raden om vaker te kiezen voor producten en meubels met een langere levensduur. Winkelketens zoals IKEA spelen goed in op deze vraag omtrent circulaire economie, waarbij aandacht voor het milieu centraal staat. Naast groene energie kun je gaan voor producten die van duurzaam materiaal gemaakt zijn, zoals hout, bamboe of rotan. Let hierbij altijd op hoe het materiaal verkregen is en wat de winkel zelf verder aan duurzaamheid doet. Natuurlijk kun je ook gewoon de kringloop induiken voor een duurzaam tweedehands pareltje.

Foto: Unsplash / Hayden Scott

Inrichting met een warme sfeer

Daarnaast zijn warme tinten en meubels die warmte en sfeer uitstralen de trend anno nu. Waar we eerder verliefd werden op het minimalisme en de lichte kleuren van het Scandinavische interieur, zijn we dit jaar juist op zoek naar meer gezelligheid binnenshuis. Dit is terug te zien in de keuze van kleuren en materialen. Al enkele jaren zien we dat mensen vaker kiezen voor natuurlijke stoffen. Materialen zoals bamboe, jute en rotan doen het heel goed binnen zowel de duurzame als de warme trend. Combineer deze stoffen met aardse kleuren zoals terracotta, diverse bruintinten en natuurlijk groen. Om letterlijk meer warmte uit je interieur te halen, is het dit jaar de perfecte tijd wat betreft trends om een open haard of een elektrische haard aan te schaffen. Een elektrische haard inbouw is bijvoorbeeld de ideale aanvulling op je knusse woonkamer. Het grote voordeel van haarden is dat ze tegenwoordig op een veel veiligere en minder schadelijke manier gemaakt worden. Zo kun je er volop van genieten.

Foto: Unsplash / Gabriel Beaudry

Slim interieur in 2020

Wat uiteraard niet mag ontbreken in je hippe interieur van dit moment is een slim snufje hier en daar. Technologische ontwikkelingen helpen ons om gemakkelijker te leven. Hierbij staat tech overigens niet de duurzame trend in de weg; slimme thermostaten helpen je minder energie te verbruiken en met zonnepanelen zorg je voor je eigen groene energie. De afgelopen jaren zien we slimme apparatuur steeds vaker terug in het interieur van de Nederlandse consument. Omdat de meeste slimme apparaten draadloos zijn en op afstand te bedienen zijn, dienen dergelijke ontwikkelingen niet alleen het gemak maar zien ze er in je inrichting ook nog eens gelikt uit. Je hoeft immers geen kabels meer weg te werken. Ook wordt er bij dit soort apparaten vaker op het uiterlijk gelet, zodat slimme snufjes precies matchen met de rest van je interieur. Ga je dit jaar voor audio- en videoapparatuur met spraakbesturing, kies je voor een slimme deurbel of ga je voor de Quooker?

Foto: Unsplash / Kirill

Multifunctionele meubels

Tot slot is er nog een andere interessante trend om naar te kijken, met name voor de mensen in Nederland die een kleine(re) woonruimte in moeten richten. Het zijn vooral de mensen in grote steden die in verhouding kleiner wonen. Voor deze grote groep zijn er met het jaar meer handige meubels en producten in de woonwinkels te krijgen. Multifunctionele meubels kunnen en mogen in de moderne samenleving niet meer ontbreken in je woonkamer, slaapkamer of keuken. Hierbij kun je denken aan een bureau dat je kunt uitklappen tot eettafel, een driepersoonsbank die je kunt omtoveren tot een tweepersoonsbed en een mooi wandschilderij waarachter een uitklapbureau of kastje verscholen zit. Ook leuk: hang houten kistjes aan de muur waarin je boeken, fotolijstjes en andere accessoires kunt neerzetten en waar je bovenop planten of een mand voor de kat zet. Kortom: wees dit jaar eens creatief met meubels zodat je één item op meerdere manieren kunt gebruiken.

Met de bovenstaande trends is het niet zo’n probleem dat de huizenprijzen in Nederland stijgen; op deze manier maak je van je eigen woning voor veel minder geld gewoon weer een totaal nieuwe plek. Inspiratie klaar? Beginnen maar!

