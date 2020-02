Tips bij het kopen van blokhutten en tuinhuizen

Met de huidige ‘warme winter’ en het voorjaar op komst, zal het woord tuin door je hoofd kunnen schieten. Heb je altijd het idee al gehad om ooit een blokhut of tuinhuisje te plaatsen? Hier vind je tips.

Allereerst is het goed om te weten dat er verschil bestaat tussen blokhutten en tuinhuisjes. Er wordt vaak gedacht dat deze twee begrippen hetzelfde zijn, maar het verschil zit voornamelijk in de constructie waarin het is gebouwd. Ben je benieuwd welk type het beste in jouw tuin past? Lees dan de drie volgende tips.

Tip 1: Kies voor een blokhut of tuinhuis met behandeld hout

Je ziet vaak dat er verschillende keuzes zijn voor blokhutten en tuinhuizen met betrekking tot het hout. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen tussen onbehandeld en behandeld hout. Er wordt aanbevolen om bij een blokhut of tuinhuis voor behandeld hout te gaan. Hierdoor behoudt het hout namelijk langer kwaliteit, aangezien de laag als bescherming dient. Daarnaast verkleurt onbehandeld hout sneller, waardoor het een grijze tint krijgt.

Tip 2: Informeer vooraf voor welke typen een vergunning nodig is

Check altijd of er een vergunning noodzakelijk is voordat je een blokhut of tuinhuis aanschaft. Een vergunning kan de blokhut of het tuinhuis namelijk duurder maken. Het kan per situatie verschillen of er een vergunning nodig is, aangezien er moet worden uitgegaan van het bestemmingsplan dat geldt in de desbetreffende woonwijk. Over het algemeen is de regel: 30m2 en 3 meter hoog is vrij bouwen. Deze tip is tevens van toepassing bij het kopen van een veranda.

Tip 3: Maak de afweging tussen levensduur en smaak

Het is belangrijk om eerst in kaart te brengen waar de blokhut of het tuinhuis primair voor wordt gebruikt. Op basis daarvan kun je namelijk makkelijker een afweging maken tussen levensduur of smaak. Een blokhut beschikt over een constructie die in vergelijking met een tuinhuis veel sterker is. Dit komt voornamelijk door de balken en/of stammen die de basis van de constructie bij blokhutten vormen. Hierdoor hebben blokhutten gemiddeld een langere levensduur.

Bij tuinhuizen is de constructie anders, aangezien deze voornamelijk uit planken bestaat. Hierdoor wordt een tuinhuis vaak als een sierlijker object gezien. Deze verschillende constructies hebben niet alleen invloed op de levensduur, maar ook op het uiterlijk. Bedenk daarom vooraf goed voor welke doeleinden het object wordt aangekocht.

