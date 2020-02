Drie tips om te verhuizen naar een kleinere woning

We verhuizen wat af met z’n allen. Vaak ‘naar groter’, maar soms ook ‘naar kleiner’. Wat dan te doen?

Wanneer je gaat verhuizen naar een kleinere woning kan je tegen een aantal problemen aan lopen. Je gaat er natuurlijk qua ruimte op achteruit. Dit kan er voor gaan zorgen dat je keuzes moet maken. Welke spullen moet je meenemen zodat alles nog in je huis past en ook nog ruimte overhoud? Hier lees je drie tips om er voor te zorgen dat je verhuizing naar een kleinere woning soepel verloopt.

1 Maak keuzes over welke meubels je meeneemt

Voordat je gaat verhuizen: loop alle meubels even na. Wanneer je gaat verhuizen naar een kleinere woning kunnen misschien niet alle meubels mee. Maak daarom keuzes over welke meubels je wel en niet nodig hebt. Wanneer je in je volgende woning een slaapkamer minder hebt moet je er bijvoorbeeld voor kiezen om een bed weg te doen. Kijk ook goed naar de grootte van de meubels. Wanneer je bijvoorbeeld een grote tafel hebt moet je misschien overwegen om een kleinere tafel te nemen. Dit geldt ook voor kasten, banken, bedden, et cetera.

2 Zoek goed je (onnodige) spullen uit met een truc

Verhuizen is ook meteen een goed moment om al je spullen weer eens uit te zoeken. Tijdens de verhuizing kom je er altijd achter dat je veel meer spullen bezit dan dat je eigenlijk nodig hebt. Dit is een mooi moment om onnodige spullen weg te gooien. Met het uitzoeken van spullen komt er vaak twijfel of je het misschien in de toekomst toch wel nodig hebt. Een truc om hier makkelijker beslissingen over te maken is jezelf af te vragen of je het in het afgelopen jaar hebt gebruikt. Als je iets een jaar lang niet hebt gebruikt, heb je het waarschijnlijk niet nodig. Bij spullen met een herinnering is het vaak moeilijker, omdat er een emotionele waarde aan vast zit. Ook met deze spullen moet je goed bepalen of het nou echt wat waard is om het te bewaren.

Opslagruimte huren is ook een praktische oplossing.

3 Extra opslagruimte huren

Wanneer je gaat verhuizen naar een kleinere woning en je wilt toch niet al die overtollige spullen uit tip 2 wegdoen? Of later echt weer nodig hebt? Een extra opslagruimte huren kan dan een oplossing bieden. Je kunt een eigen garagebox huren waar je alle spullen in kunt bewaren, zoals meubels die niet in je nieuwe woning passen. Ook een ideale oplossing wanneer je tijdelijk wat kleiner gaat wonen dus. Met name opslagruimte in Amsterdam is momenteel erg populair. Mensen die naar de hoofdstad verhuizen gaan vaak wat kleiner wonen en kunnen daarom lang niet altijd al hun spullen kwijt. Het huren van extra opslagruimte is dan een goede oplossing.

