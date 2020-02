De drie schuttingtrends van dit moment

Er zijn veel verschillende soorten tuinen, maar één ding komt er altijd in terug: de schutting!

Voor de meeste mensen is privacy een uitgangspunt, maar eigenlijk is de uitstraling nét zo belangrijk. Het is tenslotte een bepalend element in je tuin.

Schuttingen zijn er in veel soorten en maten. Hieronder vind je de trends van dit tuinjaar.

Zwarte schutting

Het moet natuurlijk bij de stijl van je huis én die van jezelf passen, maar een zwarte schutting zien we steeds vaker in de Nederlandse tuin. Dat is ook niet gek: het past goed in een moderne tuin, maar kan ook prima gecombineerd worden met planten. De donkere kleur van de schutting doet het frisse groen nog mooier uitkomen. Nog een pluspunt van een zwarte schutting: je kunt deze eindeloos combineren. Kies je voor een zwart tuinscherm, Zweeds of halfhouts rabat? En vergeet de palen niet. Hiermee creëer je helemaal je eigen sfeer. Kies bijvoorbeeld voor blank of zwarte douglaspalen, hardhouten palen óf betonpalen in grijs of antraciet.

Foto: Colourbox

Hout-betonschutting

Een hout-betonschutting is helemaal in opkomst. Het is een stevige combinatie van betonnen palen, een onderplaat en hout dat lang meegaat. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden. De meest voorkomende combinatie is een houten tuinscherm met betonpalen. En die ‘tuinschermen’ zijn er in allerlei materiaalsoorten en afwerkingen: van veel tot geen doorkijk en van vurenhout tot geschaafd of ruw douglashout. Tenslotte heb je ook nog de keuze tussen grijs of antraciet beton. Op deze manier kan de schutting helemaal samengesteld worden op basis van je wensen.

Mag het wat stoerder? Dan is een hoge betonnen onderplaat met motief een mooie toevoeging. Het tuinscherm dat er bovenop komt is dan wat korter en het beton springt meer in het oog. Een contrast van antraciet beton met hout is dan een mooie combinatie. Of ga juist voor lichtgrijs beton met een houten tuinscherm in een lichte kleur waarmee je een rustige uitstraling creëert.

Foto: Colourbox

Composietschutting

Als je niet wilt dat een houten schutting vergrijst, is er onderhoud nodig. Bijvoorbeeld een behandeling met olie of beits voor een mooie kleur. Geen zin in? Dan is een composietschutting dé oplossing. Composiet is een combinatie van hout- en kunststofvezels en daardoor erg sterk. Het grote voordeel is dat het hierdoor lang meegaat én er mooi uit blijft zien. Een composietschutting verkleurt nagenoeg niet en vergrijst niet zoals een houten schutting wel doet.

Het grootste misverstand over composietschuttingen is misschien wel dat deze er nep uitziet. Niets is echter minder waar. De afgelopen jaren is de kwaliteit en daarmee de uitstraling van composiet ontzettend verbeterd. Er zijn tegenwoordig ook planken verkrijgbaar met een houtnerf die bijna niet meer te onderscheiden zijn van echt hout.

Nog een tip: tuindeuren

Een ander belangrijk onderdeel van de schutting is de tuindeur. Handig om de tuin goed mee af te sluiten, maar ook de tuindeur mag best gezien worden. Een tip: ga je een schutting kiezen? Kies dan ook meteen de tuindeur. Vaak zijn er bijpassende tuindeuren waarmee de schutting helemaal in stijl afgemaakt kan worden.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)