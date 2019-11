Instagram-likes onzichtbaar: ‘Ik dacht dat mijn internet gek deed'

Instagram is een van de populairste platformen wereldwijd. Maar blijft dat nog wel zo, nu sommige gebruikers niet meer kunnen zien hoeveel likes ze hebben?

Kersvers uit Love Island stromen de reacties en likes op social media binnen voor het winnende koppel Daniël van Pienbroek en Floor Masselink. Maar erg lang heeft laatstgenoemde er niet van kunnen genieten: afgelopen donderdag waren de likes van Floor plotsklaps verdwenen. „Ik kan alleen nog maar zien dat één bekende ‘en anderen’ mijn foto hebben geliket”, legt Floor uit. Als je een beetje doorklikt zou je de hele lijst met mensen die je foto hebben geliket kunnen doorscrollen, maar nergens staat meer een totaal aantal likes. „Ik wist niet dat ze dit gingen testen en dacht eerst dat mijn internet het niet goed deed”, vertelt Floor lachend over het moment. „Vervelend? Neuh. Eerder een beetje gekkig.”

Social media-groei

De laatste tien jaar is social media een belangrijk onderdeel van ons leven geworden. Als we de Global Digital Report 2019 moeten geloven, zijn er op dit moment 4,39 miljard internetgebruikers in 2018. 9 procent meer dan het jaar ervoor en 3.5 miljard van hen gebruikt social media; een groei van 288 miljoen mensen (9 procent) met het jaar daarvoor. De gemiddelde tijd die iemand daaraan spendeert is zo’n 2 uur en 16 minuten per dag, een minuut langer dan het jaar daarvoor.

Maar met de groeiende populariteit van social media, groeit ook het aantal problemen op emotioneel vlak die met de platformen te maken hebben. Om die mentale gesteldheid van mensen gezond te houden, hebben Instagram en Facebook besloten om wellicht de aantallen likes te verwijderen. Want die likes zouden medeverantwoordelijk zijn voor depressies en angstaanvallen bij liefhebbers van het platform.

Sympathie opwekken

„Dat kan wel kloppen”, aldus psycholoog Saskia Geraerts. „Ik denk wel dat je de nuance moet aanbrengen dat als je 65 bent, een like je geen klap interesseert. Maar als je tussen de 13 en 40 bent doet het denk ik heel veel voor je. Wij halen onze waardering uit likes.”

Volgens Geraerts moeten we ver terug in de tijd om het waarom te begrijpen. „Het is een beetje suf dat we als mens de best gelukte diersoort zijn, want als wij geboren worden kunnen we niet voor onszelf zorgen. Ons hele systeem is er dus op ingesteld dat we sympathie moeten opwekken, anders ‘ga je dood’. Het is een basisangst die we allemaal hebben. Of je nou knap, arm, rijk, lelijk, getrouwd of vrijgezel bent: niemand vindt het leuk als mensen naar over je praten. Vroeger zagen alleen de mensen in het dorp je, nu ziet de hele wereld je. En als dan niet genoeg mensen jouw ‘leven’ of in dit geval de moeite die je steekt in een post waarderen, kan dat zorgen voor problemen.”

Hypocriet

Het onzichtbaar maken van likes op Instagram vindt Geraerts echter een beetje hypocriet. „Het voelt een beetje als het wegnemen van je eigen zelfstandigheid. Het leeft op dat platform. Het lijkt er nu op alsof de benefits alleen maar voor Instagram zijn: zij krijgen al die mooie foto’s en data en degene die de foto’s plaatst krijgt dat niet.”

„Maar ik vind het voornamelijk onzinnig omdat het niet gaat helpen”, vervolgt ze. „Mensen zullen andere momenten en ervaringen meemaken waar ze verdrietig van worden en andere manieren zoeken om waardering te vinden. We zijn als mens vindingrijk genoeg. Als ze die likes niet kunnen zien, gaan ze het in reacties zoeken. Of op een ander platform dat geïntroduceerd wordt. Ik denk dat Instagram alleen zichzelf er mee heeft: als ze dit doorzetten zullen zij in populariteit afnemen.”

Naar een ander platform verhuizen

Daniël is het volkomen met haar eens. Hij kan zijn likes nog wel zien, maar voor hoe lang nog is nog maar de vraag. „En ik vind het toch wel fijn als ik het kan zien. Vooral als influencer is het handig om te bepalen of de content die je maakt wel leuk gevonden wordt door je publiek; of ze geïnteresseerd zijn of niet. Als dat wegvalt vraag ik mij af of Instagram nog relevant gaat zijn. Dan komt er wellicht een ander platform waar ik naartoe verhuis. Of het mij onzeker maakt? Dat niet. Maar ik kan me voorstellen dat anderen er wel onzeker van worden.”

Dat is ook precies de reden dat Floor het allemaal niet zo heel erg vindt. „Als ik hoor dat jongeren depressief worden van ‘te weinig likes’ baart dat me zorgen en als dit een oplossing is, waarom niet? Die likes interesseren mij ook niet zoveel. Ik doe wat ik leuk vind en als andere mensen het niet leuk vinden is dat jammer. Voor mij is het veel belangrijker dat mensen gelukkig zijn. En als ik dan wat minder opdrachten binnenhaal omdat je mijn likes niet meer kunt zien, dan is dat maar zo!”