Disney+ van start met meer dan 500 films en series.

Maud heeft te horen gekregen dat haar ouders gaan scheiden en dat doet haar geen goed. Ze heeft haar tentamens verknald (wat meer door Rochella en Levi komt), ze slaapt amper en studeren lukt niet. Ze is boos op haar ouders en eerlijk gezegd ook op Rochella. Het enige wat goed gaat is sporten, shoppen en chillen met Tommy. Met hem heeft ze eind van de week een date en die is heullll spectaculair. Hij neemt haar mee naar Antwerpen en tijdens een stomende nacht komen de woorden eruit. „Ik hou van je", zegt Tommy tegen haar.

Ik heb de woorden vaker gehoord, maar deze keer klinken ze anders. Deze 'Ik hou van je' is volwassen. Echt héél volwassen. Ik voel de vlinders door mijn buik fladderen en kijk Tommy met grote ogen aan. „Ik hou ook van jou", zeg ik en ik merk dat ik tranen in mijn ogen krijg. Het voelt zó fijn dat in een tijd dat alles fout gaat, ik toch iemand heb die ik helemaal vertrouw en waar ik oprecht gevoelens voor heb. Het lijkt erop dat op het gebied van liefde eindelijk alles goed gaat. Dit is hem!

De volgende ochtend word ik eerder wakker dan Tommy. Verliefd kijk ik naar hem. Wat zit zijn haar toch leuk als hij zo in bed ligt te woelen... Ik grinnik om mezelf. 'Je lijkt wel stapelgek' zeg ik tegen mezelf. Ik zit op een roze wolk van hier tot Tokio! Ook de seks wordt steeds beter. Gelukkig lijken de wijze woorden van mijn vriendinnen uit te komen: niet iedereen is meteen de eerste keer een ster in bed. Zijn 'sneller dan het licht' wipjes heeft hij ergens ver weg begraven. Vannacht hebben we het wel drie keer gedaan en alle drie de keren waren wonderbaarlijk goed en duurden precies lang genoeg. Tommy is veranderd in een seksbomb!