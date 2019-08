Bos bloemen voor jezelf? 9 op de 10 mensen doet het!

Nadat Taiwan het homohuwelijk legaliseerde dit jaar, is een nieuw tijdperk begonnen in Azië. Lange tijd werd er gedacht dat homoseksualiteit alleen iets in de Westerse wereld was, maar doordat Taiwan het homohuwelijk nu officieel erkent, is het niet langer iets van ‘de andere kant van de wereld’. Ineens zijn er in Azië ook mogelijkheden! De grote vraag is nu: welk land wordt het volgende? Thailand staat al jaren bekend als populaire en vriendelijke bestemming voor LHBT’ers, dus laten we eens kijken hoe ver ze daar nu eigenlijk zijn!

Officiële ‘roze toerisme’-campagne

Eind vorig jaar hadden wij de eer om mee te mogen werken aan een campagne van het officiële bestuur van toerisme, om Thailand te promoten als vriendelijke bestemming voor LHBT’ers. Thailand is niet voor niets in 2017 uitgeroepen tot tweede meest vriendelijke bestemming voor LHBT’ers in Azië (na Tel Aviv)! Als toerist – ongeacht je seksuele voorkeur – voel je je al snel hartelijk welkom in het land van de smiles (yim in het Thais).