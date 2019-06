Deze vrouw doet echt alles voor 'Dragon Girl'-look

De 24-jarige Amber Luke is in het nieuws omdat deze dame er werkelijk van alles voor overheeft om haar 'Dragon Girl'-look te verfijnen. In totaal gaf zij al meer dan 26.000 dollar uit om zichzelf op te knappen, inclusief blauw getatoeëerde oogballen, een gespleten tong en 'drakentanden'.

Fascinatie

Heel gek dat de dame onder de tatoeages en piercings zit is het niet: ze is zelf piercer. Ze woont in Zuid-Wales aan de kust en ze ontwikkelde een enorme fascinatie voor tatoeages toen ze 16 jaar was en extreme lichaamsveranderingen interessant begon te vinden.

Ze omschrijft zichzelf als 'Blue Eyed White Dragon' en reisde in april af naar de Verenigde Staten, waar ze een setje acryltanden aanschafte die ze in haar mond kon stoppen en waarmee ze haar look nog completer maakte. ,,Ze zijn erg scherp; scherp genoeg om de huid te doorboren", vertelt ze aan Daily Mail Australië. ,,Ik hou van mijn uiterlijk. Het is zo mooi!"

Permanente vampiertanden

Volgens Amber besloot ze al jaren geleden dat ze vampiertanden wilde als onderdeel van haar look. ,,Ik had connecties, dus ik betaalde maar 100 dollar voor een setje. En er zitten geen nadelen aan. Je kunt ze makkelijk verwijderen. Op een dag wil ik permanente exemplaren!"

Recentelijk verfde ze haar blonde haren helder blauw, iets wat ze ook fantastisch vindt staan bij haar look. Op dit moment is ze in Melbourne, Australië in de hoop dat ze haar look nog verder uit kan breiden. ,,Ik ben hier de komende week en plan afspraken in met ten minste vier verschillende tattoo-artiesten", vertelt ze enthousiast. Daarnaast geeft ze aan vet te laten verwijderen en spiermassa aan te laten leggen. Eén sessie zou gelijkstaan aan het doen van 20.000 squats.

Vol tattoo's

Het liefst zou Amber eind maart volgend jaar helemaal vol willen zitten met tatoeages. Ze riskeerde het om blind te worden door haar oogballen blauw te laten maken, al duurde het nemen van die 'tattoo's' slechts veertig minuten. ,,Het was heel intens en pijnlijk. Mijn ogen werden opengehouden en geinjecteerd; vier keer per oog. Ik was drie weken blind."

Ook liet ze haar tong opsplitsen, wat volgens haar ook niet bepaald een pretje was. ,,Ik was een week lang niet in staat om te praten of te eten."

Eerder dit jaar plaatste ze een foto van haarzelf toen ze 14 jaar oud was; een totaal ander meisje met een frisse look, maar ook met de diagnose depressie. Maar zelf kan ze haar look niet echt waarderen. ,,Ik haat de manier waarop ik eruit zag heel erg. Dat was ik niet", vertelt ze. ,,De afgelopen jaren heb ik mezelf getransformeerd in hoe ik eruit wil zien. Al heb ik nog een lange weg te gaan."