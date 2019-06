De beste manier om een compliment te ontvangen

Een compliment krijgen is altijd leuk. Maar hoe kun je hier nu het beste op reageren? Deze stappen helpen je complimenten te ontvangen.

1. Wuif het compliment niet weg

De eerste belangrijke stap is een compliment volledig leren ontvangen. Hierbij is het de kunst om het niet weg te wuiven of af te zwakken. Een bekend voorbeeld is zeggen dat iets goedkoop of oud is als iemand je een compliment geeft over een kledingstuk. Ook kun je geneigd zijn meteen een compliment terug te geven, terwijl je de ander niets verplicht bent. Besef dat het niet arrogant is om een compliment te ontvangen. Het laat juist zien dat je andermans positieve mening over jou kunt accepteren.

2. Vraag door

Soms krijg je een compliment dat je niet meteen kunt plaatsen of waar je gewoon meer over wilt weten. In dat geval is het een goed idee om extra uitleg te vragen. Je kunt je zin beginnen met ‘dank je wel’ en vervolgens een vraag stellen. Hiermee laat je zien dat je het compliment serieus neemt en creëer je misschien zelfs een opening voor een mooi gesprek.

3. Bedank de ander

Een logische stap in het ontvangen van complimenten is de ander bedanken. Houd het kort door ‘dank je wel’ of ‘wat fijn om te horen’ te zeggen. Alleen een bedankje is voldoende. Je kunt hier aan toevoegen wat het compliment met je doet. Maakt het je vrolijk of misschien zelf emotioneel? Waarschijnlijk kan de ander je eerlijke reactie alleen maar waarderen.

4. Geniet ervan

Een compliment kan een sombere dag een stuk zonniger maken. Vergeet daarom niet erbij stil te staan dat iemand de moeite heeft genomen iets aardigs te zeggen. Dit kun je doen door een lijst bij te houden met alle complimenten die je ooit hebt gekregen. Zit je er een keer doorheen, dan vrolijkt deze lijst je gegarandeerd op. Ook helpen deze complimenten je ontdekken waar anderen jou in vinden uitblinken.

5. Geef meer complimenten

Complimenten kunnen ontvangen is belangrijk, maar complimenten kunnen geven is minstens zo belangrijk. Geef jezelf de opdracht om een week lang iedere dag minstens één compliment te geven. Hoe oprechter je compliment, hoe beter. Na deze week is de kans groot dat complimenten geven meer in je systeem zit.

