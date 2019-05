Niet meer doen tijdens het festivalseizoen

Rochelle en Levi zijn opgepakt en halsoverkop moest Maud naar het politiebureau. Uiteindelijk liep het allemaal met een sisser af en Maud besloot dat Rochella nog een keer bij haar thuis mocht slapen. Door al het gedoe met haar zwangere vriendin was ze de ruzie met Jelle bijna vergeten. Jelle lijkt er van alles aan te willen doen om het goed te maken en Maud weet eindelijk wie Rosa is. Als ze s’ avonds bij elkaar in bed liggen springen de vonken er vanaf.

Jelle begon mij langzaam te strelen. Heel langzaam trok hij mijn panty uit. Hij pakte mijn hoofd vast alsof het de eerste keer was dat we zoenden. Het voelde intenser en liefdevoller dan ooit. Hij fluisterde allerlei lieve dingen in mijn oor en begon mijn hele lichaam te zoenen. Hij begon bij mijn oren en dwaalde langzaam af naar beneden. Ik wist wel dat Jelle behoorlijk wat skills had, maar deze keer was anders dan anders. De rest van de nacht hebben we maar weinig geslapen...

Ik was ook niet erg blij toen ik om 8.00 uur uit bed werd gebeld door Zoë. We hadden afgesproken om te bellen en Zoë kon blijkbaar niet wachten. Ze vroeg zich af of zij en Rochella dezelfde dag nog kon langskomen voor een gesprek.