Kunst en een kater gaan prima samen

Maud en Rochelle hebben het bijgelegd. Maud gaat naar haar ouders om Pasen te vieren en een beetje tot rust te komen. Jelle zou het weekend gaan surfen met vrienden. Maud heeft op Instagram gezien dat Rosa ook is langs geweest bij het jongensuitje, maar Maud besluit het erbij te laten. Ze heeft geen zin in nog meer gezeik en een van haar lievelingsfeestdagen, Koningsdag, staat voor de deur. Ze gaat met Jessie en een hele groep varen. Jelle zou ook mee gaan, maar die moet ineens met zijn moeder op de vrijmarkt staan. Als Koningsdag is aangebroken heeft Maud de tijd vaan haar leven. Totdat haar oog op op de kade valt. Daar staat een koppeltje te zoenen: die jas en de haren herkent ze direct. En dat meisje trouwens ook...

Ik voel mijn bloed door mijn aderen stromen. Gore klootzak! „Jelle!” roep ik, zo hard als ik kan. Ik zie een paar mensen aan de kant verschrikt opkijken, maar Jelle zelf lijkt niks te horen. Sterker nog: die klojo en gore Rosa gaan gewoon door met zoenen. Een split second denk ik er over na om van de boot te springen. We varen vlak langs een woonboot en als ik goed spring zou ik via die woonboot... Maar wie houd ik voor de gek? Dat gaat sowieso mislukken en dan valt letterlijk álles in het water, inclusief miss Maud herself.

What the f*ck is dit?! Wat moet ik doen? Ik tik Jessie aan, die als een volleerd Jan Paparazzi foto’s staat te maken. „Wat ben jij nou aan het doen?” vraag ik haar. Er verschijnt een grimas op Jessie’s gezicht. „Bewijsmateriaal. Ik heb een nieuwe telefoon, met een superzoom. Hoppa op heterdaad betrapt! Mocht Jelle alles gaan ontkennen, dan hebben we altijd de foto’s nog.”