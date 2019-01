Druk zijn is een keuze – 5 tips 

Je to-do list stroomt over, er lijken te weinig uren in een dag te zitten en van een blik in je agenda word je al gestrest. Kan dat niet anders? Natuurlijk wel! Deze tips zorgen voor een minder druk leven.

1. Kies voor een minder volle agenda

Heb je het vaak te druk? Dan is het verstandig om een blik in je agenda te werken. De kans is groot dat je er dan achter komt dat je dagen overvol zijn en dat je te weinig tijd hebt voor jezelf. Breng daar verandering in door iedere week minimaal één avond vrij te houden. Zet deze afspraak in je agenda, zodat je het niet kunt vergeten. Om te voorkomen dat je agenda binnen no-time volstroomt, is het slim om jezelf extra bedenktijd te geven. Als iemand wil afspreken, zeg dan dat je even moet nadenken of het uitkomt. Zo creëer je ruimte om de juiste afweging te maken.

2. Neem afstand van je telefoon

Je smartphone kan je idee geven dat je altijd bereikbaar moet zijn. Niet gek met al die notificaties die continu je aandacht opeisen. Probeer daarom iets meer afstand van je telefoon te nemen. Zet je notificaties op stil en ontdek op welke momenten je het meest naar je telefoon grijpt. Misschien scroll je standaard door Instagram als je wakker wordt of neem je je smartphone altijd meer naar de wc. Zodra je dit weet, kun je hier verandering in brengen. Ook een goed idee: je telefoon een uur voor het slapen uitzetten. Hierdoor slaap je ook nog eens beter.

3. Stop met zeggen hoe druk je het hebt.

Vraagt iemand hoe het gaat, dan is ‘druk’ vaak het antwoord. Volgens bedrijfspsycholoog Tony Crabbe is zeggen dat je het druk hebt, een manier om te laten zien hoeveel je waard bent. Het is een krachtig statussymbool geworden. Maar wie zegt dat druk zijn je gelukkiger maakt? Is de tijd hebben niet een veel grotere luxe? Neem je voor om hier niet (meer) aan te mee te doen. Schrap het woord ‘druk’ uit je vocabulaire en antwoord op de vraag ‘Hoe gaat het?’ eens ‘Goed, ik heb het lekker rustig’.

4. Kijk wat je energiegevers zijn

In drukke tijden is het extra belangrijk dat je dingen doet die je energie geven. Hoogleraar en bedrijfsarts Willem van Rhenen benadrukte in NRC het belang van jezelf voldoende opladen. Om stress te voorkomen of te verminderen is het niet alleen belangrijk om te zoeken naar de reden dat je uitgeput raakt, maar ook te bedenken wat je juist energie geeft. Maak een lijstje van deze energiegevers en probeer hier zoveel mogelijk tijd voor te maken.

5. Focus je op het nu

Mensen die het te druk hebben, vinden het vaak lastig om in het moment aanwezig te zijn. Ze zitten met hun hoofd bij de toekomst of het verleden, waardoor ze zich onnodig druk maken om dingen die er nu niet toe doen. Vind jij het lastig om in het moment te leven? Roep jezelf dan gedurende de dag terug naar moment door te focussen op de kleuren, geluiden en geuren om je heen. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt.

Lisa en Shirah. Foto: Aline Bouma

Over Zenzoekers

Het openbaar vervoer staat meestal synoniem voor drukte, haast en stress. Wij, Lisa en Shirah, helpen je met 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen onderweg. Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen. Wil jij je leven iets meer zen maken, maar weet je niet hoe? Stuur je vraag dan naar info@zenzoekers.nl.