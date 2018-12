Nederlanders vinden hun leven zinvol

Afgelopen week was het weer feest op Instagram: een ‘top-influencer’ heeft maar liefst 500 volgers vijfhonderd dollar afgetroggeld met een influencer-cursus, die uiteindelijk waardeloos bleek te zijn. De discussies lopen weer hoog op, want ze was helemaal niet eerlijk over hoe ze echt zo groot is geworden – ze heeft toch zeker nep-volgers gekocht – en loopt van alles te zeggen over authenticiteit en hard werken. Het is niet zo gek dat het woord ‘influencer’ een nare nasmaak heeft gekregen met alle verhalen die rondgaan. Kan je dus eigenlijk nog wel eerlijk een (reis)influencer worden?

De nepcursus

In eerdere interviews vertelt Aggie (@travel_inhershoes. 893K) openhartig over haar weg naar succes. Aan Husskie zegt ze dat je nooit in een dag groot wordt op Instagram en als je dat ziet gebeuren, is het sowieso op een oneerlijke manier. Toen ze 1000 foto’s had geplaatst, creëerde ze een eerlijke Instagram Story-reeks over wat je niet ziet op Instagram: de vele uren reizen voor die ene foto, alle mislukte foto’s en constant op je mobiel zitten. De moraal van het verhaal was: je moet hard werken en consistent zijn.