Scoor mee op online koopjesdag Singles Day

Wij Nederlanders houden van korting, toch? Grijp bij een ‘ja’ als antwoord op deze vraag komende zondag 11 november vooral je kans tijdens Singles Day: het grootste (uit China overgewaaide) online shopping event ter wereld.

Singles Day was in eerste instantie een dag waarop Valentijnsdag gehaat werd en alle singles van zichzelf hielden. Lekker het single leven vieren en volop genieten van het feit dat je vrijgezel bent, als dat natuurlijk het geval is. Dan wordt er ook eens aan de singles gedacht in plaats van alleen aan de stelletjes, vonden ze in China.

Nationale feestdag

Sinds 1993 is het in China elk jaar op 11-11 een hele dag feest. Waarom specifiek deze datum? Nou, omdat het cijfer 1 symbool staat voor individualiteit bij de Chinezen. In China is Singles Day echt uitgegroeid tot een nationale feestdag. Door het hele land werden evenementen georganiseerd, voor zowel singles als niet-singles. Zo werd het een dag om met elkaar te socializen. Op een gegeven moment werd het festival zo groot, dat het China overtrof en inmiddels de wereld verovert.

Fikse kortingen

Singles Day vandaag de dag heeft niet meer echt de betekenis die het had, maar is nu vooral een dag om het er lekker online van te nemen. Thanks to Alibaba, die het in 2009 omdoopte tot een shopdag. Het is nu één groot feest van en met (hoge) kortingen. Een soort anti-Valentijnsdag. O, en de kortingen zijn ook écht hoog; soms wel 50 tot 70 procent. Nee, niet alleen in China, maar ook in Nederland wordt er met aanbiedingen gestrooid. En zeker als je vaak spullen inslaat bij AliExpress zit je goed.

Sla je slag

Uiteraard is AliExpress niet de enige. Nee, hebben wij koopjesjagers even geluk! Er gaan namelijk steeds meer shops overstag. Of het nu om kleding gaat, een product van Apple, iets voor je huis of zelfs een complete vakantie: je kunt op heel wat gebieden je slag slaan. Bol.com is sinds vorig jaar een nieuwe speler op het veld, één van de eersten in Nederland. Ook daar wordt het online een echte feestdag met mooie aanbiedingen. Verder kun je ook korting verwachten bij Adidas, Nike, Mediamarkt, Hunkemöller, Blokker en nog veel meer. Kun je meteen je sint- en kerstcadeautjes inslaan. Hoe je het ook doet: zet vast wat geld klaar, geniet van de korting en neem het er lekker van. Gewoon, omdat het op deze dag kan!