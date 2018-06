Tommy Hilfiger opent pop-upstore pal aan 't strand

Jezelf voorzien van een nieuw badpak of twee terwíjl je een bezoekje aan het strand brengt – in Saint-Tropez, Ibiza of Marbella is het de normaalste zaak van de wereld. Die zomerse samensmelting van strand én shoppen zou echter ook in Nederland moeten werken, vindt modemerk Tommy Hilfiger. Daarom spot je het label (bijna) de gehele zomer in Zandvoort, waar sinds 1 juni een speciale pop-upstore geopend is.

Hollandsch weer

Het is een perfecte dag om de pop-upstore van Hilfiger in volle glorie te aanschouwen: niet te warm om je winkelplezier te bederven, maar ook zéker niet te koud om liever niet over een strandboulevard te willen flaneren. Hoe anders was dat toen de feestelijke opening op 1 juni (letterlijk) een beetje in het water viel: het goede weer wat toen beloofd was, zwaaide ineens dramatisch om, waardoor het idee van bubbels in de zon toch enigszins wegviel. Daar kan je je vandaag echter vrij weinig meer bij voorstellen – de tijdelijke winkel ligt er, op het terras van strandtent Tijn Akersloot, bijna Zuid-Frans bij. De muziek van ‘Tijn’ galmt rustig door de speakers, in de zee voor je proberen de eerste waaghalzen een duik te nemen.

Primeur

Niet eerder opende het merk in Nederland een tijdelijke winkel aan het strand. Het is überhaupt ongebruikelijk dat labels speciale verkooppunten in Nederlandse badplaatsen creëren: alleen Scotch & Soda ging Tommy drie jaar geleden voor, maar dat betrof enkel kinderkleding. Dat maakt dat de komst van de store meteen in het oog springt: ondanks het feit dat het de grootte van een ruim (en stijlvol, dat wel) strandhuisje heeft, zijn veel bezoekers benieuwd naar wat je nou in dat spierwitte gebouwtje aantreft.

Zwemkledingcollectie

Idealiter zou de pop-upwinkel, net zoals strandtent Tijn, heel het jaar open zijn. Dat wordt met het Nederlandse klimaat echter een knap lastige klus: de store is voornamelijk in het leven geroepen om de zwemkledingcollectie wat extra leven in te blazen, wat in Nederland, uh, helaas niet altijd even draagbaar is. Daarom kan je tot 29 juli terecht voor badpakken, bikini’s, polo’s, zwembroeken en andere zaken waar je terecht het label ‘zomers’ aan kan hangen. Officieel kan je alleen op vrijdag, zaterdag en zondag de winkel binnenwandelen, maar wanneer het kwik doordeweeks boven de 20 graden stijgt, worden de deuren ook opengegooid.

De zwemkleding. Foto: Tommy Hilfiger

Klassiekers versus nieuwigheden

Het is duidelijk dat het concept werkt: over het terras loopt een vrouw in – je raadt het al – een bikini van het merk, aan te schaffen in de winkel. Het publiek van de strandtent zorgt er in ieder geval voor dat er een scala aan verschillende mensen de store binnenstapt: een van de redenen waarom er voor het terras van Tijn als locatie is gekozen. Je vindt hier zowel Amsterdammers als ‘lokale’ bezoekers, uit allerlei leeftijdsgroepen. Dat sluit aangenaam aan bij de huidige visie van het merk, die ook meer op de jongere doelgroep in wil spelen. Daarom hangen iconische items zoals de rood-blauw-wit gestreepte badpakken naast bikini’s van het populaire model Gigi Hadid. Altijd prijs dus, én uiterst efficiënt: vanuit het pashokje kun je direct een sprintje trekken naar de zee. En laten we wel wezen: dat gemak is toch wel dé kers op de ontspannen (zomer)taart.