Studeren én een eigen bedrijf starten: het kan!

Naast je studie een succesvol eigen bedrijf beginnen kan gewoon! Studente Marloes van Breeschoten start samen met haar net afgestudeerde vriendin Roos van Steenbergen een eigen onderneming, genaamd ROES interieur Design.

Marloes is niet de enige student die naast haar studie zzp’er is, meerdere studenten slaagden in het combineren van een eigen onderneming naast de drukte van de studie.

'Onze passie is nu vertaald naar een eigen onderneming'

„We liepen al een tijd met het idee om een eigen onderneming te beginnen. De studie zelf gaat me best makkelijk af en we wilden meer met onze creativiteit doen. Steeds opnieuw kwam het onderwerp aan bod. Na een tijdje hebben we de knoop doorgehakt. Onze passie voor interieurstyling en alles daaromheen hebben we nu kunnen vertalen naar een eigen onderneming.”

100%

Als je een eigen onderneming wil starten, moet je er voor 100 procent voor gaan. „Het kost ontzettend veel tijd maar omdat dit onze passie is en we het zo leuk vinden om te doen, is het niet erg om tot drie uur ’s nachts door te werken. We kennen elkaar al sinds de kleuterklas en weten precies wat we aan elkaar hebben. Juist doordat we privé zo goed met elkaar zijn, is het ook fijn om samen te kunnen werken aan onze passie”, vertelt Marloes. Roos vult aan: „Los van onze creativiteit zijn we best verschillend. Marloes is gelukkig veel georganiseerder dan ik. We hebben een juiste balans en versterken elkaar in de dingen waar we goed in zijn.”

De studie als voordeel

Marloes en Roos vinden het het een voordeel om tijdens de studie een bedrijf te beginnen. „Als je een ondernemend type bent, is het heel fijn dan je je naast je studie op een andere manier kan ontwikkelingen”, zegt Marloes. Roos: „Omdat we jong zijn, gebruiken we eerder de social media om in de picture te komen. Via de studie hebben we hulp gekregen van een docent die ons wilde helpen met een ondernemingsplan. Ook helpt een accountant ons met de financiële zaken in ruil voor een ontwerp.”

Professionaliteit

„In het begin is het wel even zoeken wat je als student kan maken. Bijvoorbeeld met de prijzen die je vraagt”, stelt Marloes. „Zonder diploma kan je niet al te hoog inzetten. Wel leveren wij professioneel werk en dat mag ook best terug te zien zijn in de prijzen. Daarnaast zegt een papiertje niet heel veel. Wij hebben al veel ervaring met banen en stages in deze sector. Het belangrijkste daarnaast is dat het in je zit om ergens helemaal voor te willen gaan en het vervolgens ook waar te maken. Als je wel een diploma hebt maar niet die drive, lukt het alsnog niet.”

ROES

De site van ROES gaat vandaag online. „We zijn er klaar voor en hebben er zin in. We willen graag de persoonlijkheid van onze klanten terug laten komen in het ontwerp. We zijn daarom ook sterk in het creëren van een persoonlijk interieur met karakter.”

Geregel

Er komt veel kijken bij het starten van een onderneming, weet ook Xoe Soree. Zij heeft naast haar studie rechten twee jaar geleden een eigen dansschool opgezet die is uitgegroeid tot een van de bekendste dansscholen van Nederland. „Het opstarten duurde even. Elke keer komt er wel iets bij dat geregeld moet worden. Denk aan een eigen site, de locatie, algemene voorwaarden, visitekaartje, administratie en ga zo maar door. Organisatie was zeker in het begin heel belangrijk. Daarnaast moet je er 100 procent voor gaan.”

