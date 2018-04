Hierom duiken dochters in de kledingkast van moeders

Vakantieplannen naar Bali? Of ben je al op Bali en op zoek naar toffe beachclubs? Het Indonesische eiland is razend populair en leuke hotspots zijn er genoeg. Het is er echter groter dan je denkt. Daarom zetten wij de meest chille beachclubs voor je op een rij!

Hier wil je nooit meer weg! Gili Trawangan.

Ideaal voor een relaxvakantie

Kilometers lange rijstvelden, een kustlijn met enorme kliffen, heerlijk Indonesisch eten, tempels op elke hoek van elke straat, scooterfiles, genoeg plekken om yoga te doen, parelwitte stranden en het idee dat je door de palmbomen het eiland niet meer ziet: we hebben het natuurlijk over het prachtige Bali!

Dit heerlijke eiland ligt tussen de eilanden Java en Lombok en is ideaal voor als je tijdens je reis door Azië even wilt relaxen. Maar Bali is ook een perfecte plek voor een strandvakantie. Maar waar moet je zijn?

Perfecte plek voor een nieuwe profielfoto. Foto: @adriennea3nn

La Brisa – Canggu

Aan het populaire Echo beach in Canggu vind je de prachtige Beachclub La Brisa. Deze plek staat terecht op nummer één. Overdag kun je hier namelijk lekker aan het zwembad liggen of naar de surfers kijken die van golven afglijden terwijl je een cocktail in je hand hebt. No need om ergens anders naartoe te scooteren in de namiddag, 's avonds is dit namelijk dé perfecte spot om naar de zonsondergang te kijken.

Leuk om te weten is dat deze ultieme chillplek ook één van de meest duurzame en milieuvriendelijke locaties is op het Indonesische eiland, bijvoorbeeld omdat het heel creatief is opgebouwd uit het hout van meer dan 500 oude vissersboten. Het voelt ook net alsof je een vissershuisje - zeg maar gerust een mansion - in stapt: alles is met de hand gedecoreerd. Met als belangrijkste thema: de oceaan, die overal tot in de kleine details terug te zien is.

La Brisa! Foto: @adriennea3nn

Niet zo gek dat er vooral visgerechten op het menu staan. Seafoodlovers kunnen hier dan ook helemaal los gaan. Tip: reserveer vooraf een tafel. Entreeprijs: omgerekend 6 euro (wat je kunt opmaken aan eten en drinken).

Yum yum! @ La Brisa Foto: @adriennea3nn

The Lawn – Canggu

We blijven nog even in Canggu. Op een paar honderd meter van La Bris tref je de relaxte beachclub The Lawn, te herkennen aan de wapperende parasolletjes. Vanuit het zwembad heb je direct uitzicht op het strand. Een betere plek voor een zonsondergang kun je niet vinden. Tip: maak een rondje over Echo beach, waar locals altijd in zijn voor een potje voetbal.

The Lawn Foto: @adriennea3nn

Woobar @ W Hotel - Seminyak

Houd je meer van luxe? Rij dan door naar Seminyak, want dan ben je bij de Woobar in het W Hotel op de goede plek. Een bed aan het zwembad kost omgerekend 60 euro (maakt niet uit met hoeveel mensen je bent). Dit lijkt misschien veel geld, maar zie het als een soort van waardebon die je kunt uitgeven aan drankjes en een lekkere lunch.

Ook de Woobar is een magische spot om de zon in de zee te zien zakken. Na de zonsondergang klinken de deephouse-deuntjes uit de speakers en wordt deze bar omgetoverd tot een nachtclub met internationale dj's achter de draaitafel. Je kunt zowel binnen als buiten dansen!

Woobar! Foto: @adriennea3nn

Sunday Beachclub - Uluwatu

In het zuiden van Bali vind je de kliffen van Uluwatu. Al lijkt het ondenkbaar; op deze plek is toch echt een beachclub te vinden. Hoe je daar komt? Laat jezelf met een taxi afzetten bij het Ungasan Clifftop Resort en loop langs de receptie van dit luxe resort (en trouwlocatie) richting een rails vanwaar je met een speciaal karretje naar beneden glijdt.

Eenmaal op het strand doet het witte zand bijna pijn aan je ogen! Heb je zin in meer actie? Bij Sunday Beach Club kun je surfen, kanoën of een sup-plank huren. Ook hier betaal je een entreeprijs (18 euro), maar dit kun je opmaken aan drank en eten. Zin in een mooie zonsondergang? Loop dan naar boven naar de bar Single Fin. Vanaf hier heb je het beste uitzicht en kun je ook gelijk een feestje mee pikken.

Dit tochtje naar Sundays Beachclub ga je niet zo snel vergeten.Foto: @adriennea3nn

Pink Coco - Gili Trawangan

Het is even een stukje reizen, dus plan een bezoek aan Gili Trawang van te voren in, maar dan heb je ook wat. Neem de boot naar Gili Trawangan, het populairste eiland van de drie Gili-eilanden. Pink Coco is onze favoriete beachclub daar, want alles is roze!

Als je wilt, kun je ook overnachten voor ongeveer 30 euro per persoon. Op zoek naar een nieuwe profielfoto? De roze schommel die in de zee staat is de perfecte spot voor een mooie foto.

Pink Coco op Gili Trawangan. Foto: @adriennea3nn