Wat is er zo bijzonder aan Burning Man?

Het is een van de meest exclusieve festivals ter wereld: Burning Man in de Black Rock woestijn in Nevada. Maandag 28 augustus begint de 31e editie van het surrealistische festijn dat draait om kunst, sociale verantwoordelijkheid, zelfexpressie en muziek en waar geld overbodig is.

Zo'n 60.000 mensen zijn momenteel opweg naar een afgelegen plek in de woestijn in de Verenigde staten om daar van 28 augustus tot 5 september te aanwezig te zijn bij Burning Man. Burning Man is anders dan andere festivals, mobiel bereik heb je bijna niet, er is geen timetable en geld kun je thuis laten want bij Burning Man deel je alles. Burning Man laat geen pers toe en om een kaartje te bemachtigen moet je veel geluk hebben. Waarom is het festival toch zo bijzonder?

Wendy de Pijper (34), uit Amsterdam was 5 jaar geleden op Burning Man. ,,Samen met mijn broer schreef ik ons in voor het lotingssysteem en wonder boven wonder werden we uitgekozen en konden wij kaarten kopen." Ze betaalde ongeveer 390 dollar voor een toegangsticket en het jaar daarop beleefde ze een van de grootste avonturen van haar leven. ,,Ik wist niet wat ik mee maakte. Het is alsof je een week in een nieuwe wereld zit, een betere wereld," zegt ze aan Metro.

Hoe het allemaal begon

In juni 1986 kwamen Larry Harvey en Jerry James met een paar vrienden bij elkaar op Baker Beach in San Francisco. Ze zochten naar iets om te doen als een vorm van zelfexpressie. Midden in de nacht staken ze een houten beeld van een man van 2,7 meter in de brand, en een groep van twintig mensen keek toe. Ruim 30 jaar later is Burning Man uitgegroeid tot een groot internationaal festijn, waar kunstenaars, artiesten, bloggers maar ook gezinnen met jonge kinderen samenkomen. Op de website van Burning Man spreekt men niet van een festival maar van een gemeenschap.

Bij Burning Man staat liefde en delen centraal. ,,Iedereen is even openminded en enthousiast tegen elkaar, ongeacht huidskleur, afkomst of religie. Iedereen is aan het genieten en je ziet echt het mooi in de mens naar boven komen."

Goede voorbereiding is het halve werk

Iedereen komt met een camper of tent naar de woestijn in Nevada. Van tevoren dien je genoeg water, eten en ander drinken in te slaan. Er wordt geadviseerd om genoeg water mee te nemen zodat je je zelf kan douchen. Ook is het handig om een fiets mee te nemen zodat je makkelijk voortbeweegt op het grote terrein midden in de woestijn, waar overigens de mooiste zonsopkomsten te zien zijn.

Geld kennen ze niet op Burning Man, je kunt niets kopen want iedereen deelt alles met elkaar. ,,Ik fietste een keer langs een jongen en die stond naast het pad cocktails te maken en riep of ik ook een cocktail wilde! Een paar meter verderop waren ze hotdogs aan het maken en ook daar kon je zo aanschuiven."

Tijdens het festival kom je niet weg met een spijkerbroek en een simpel shirtje. Wat je wel kunt verwachten? Veren, glitters, maskers, pruiken en veel kleur. De meeste bezoekers zijn al weken van tevoren bezig om de meest excentrieke outfit te bedenken.

Geen timetable

Waar bij de meeste festivals grote dj-namen de timetable domineren, is er bij Burning Man geen sprake van een programma of timetable. ,,Wij boeken geen grote acts of andere vormen van entertainment, wat er op het festival te doen is is afhankelijk van het publiek!" De mensen die op Burning Man zijn maken het festival en zo is er de hele week genoeg te doen. ,,Je kan als bezoeker van tevoren aangeven of je een act wilt uitvoeren of een workshop wilt geven, dit wordt dan opgenomen in het programma boekje wat je bij de deur krijgt."

Naast dat er veel feestjes zijn met verschillende soorten muziek (voornamelijk dance en techno) is er nog veel meer te doen. ,,Er zijn lezingen, workshops, stand-up comedian en bijvoorbeeld kookcursussen. Het mooie aan Burning Man is dat niks moet en alles mag. Je moet niet op een bepaald moment ergens zijn omdat die ene dj daar gaat draaien."

Geen troep

Op Burning Man lijk alles te kunnen. En juist die vrijheid zorgt er voor dat mensen veel verantwoordelijkheid nemen. Tijdens het feest geld het 'Leave No Trace' principe. 'Burners' zoals bezoekers ook wel worden genoemd moeten respect hebben voor de natuur. Alhoewel er nergens afvalbakken of containers te vinden zijn, is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen rommel. ,,Je zag nergens troep liggen, iedereen hield zich aan de regels!"

Even snel een Instagram-foto posten zit er bij Burning Man niet in, want mobiel bereik is er bijna niet. ,,Alleen de eerste twee dagen had ik een kamp gevonden waar ze een apparaat hadden waardoor ik gebruik kon maken van de Wifi, daarna heb ik hem uitgedaan totdat we weer terug kwamen in de bewoonde wereld." En juist het feit dat je even helemaal in een andere wereld bent, waar alles in harmonie lijkt, maakt het festival misschien wel zo bijzonder. ,,Ik denk dat de mensen die eenmaal geweest zijn ook graag weer terug willen omdat ze weer voor een week in de 'bijna perfecte wereld' willen zijn.