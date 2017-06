Vrouwen willen niet in bikini op social media

Je bikinifoto op social media posten? Bekijk het maar… Dat vinden negen van de tien vrouwen.

Negen op de tien van de 1700 respondenten die meededen aan een zogeheten Summerbody Onderzoek. Ze.nl, een vrouwenportal over lifestyle, beauty en fashion, hield dat onderzoek en kon vaststellen dat het leeuwendeel van de dames best tevreden is met hun lichaam.

Voordelig uitkomen

Tevreden of niet, negen op de tien hoeft dus echt niet met een bikinifoto op Facebook of Instagram. Uitzonderingen worden daarbij wel genoemd: ‘Als het lichaam er voordelig uitkomt’ (ruim 19 procent) en ‘als de foto alleen zichtbaar is voor vrienden’ (10 procent). Maar hoe dan ook, veel vrouwen die zeer tevreden zijn met hun lichaam verschijnen toch niet in badkleding op social media.

Zo’n zeven op de tien vrouwen vindt het redelijk belangrijk om er in badkleding goed uit te zien, twee op de tien noemt dat héél belangrijk. Met name voor zichzelf (ruim 90 procent), hun partner (60 procent) en voor anderen in het openbaar (42,5 procent).

Dikker persoon

De helft van de respondenten voelt zich beter over zichzelf in badkleding als er een dikker persoon naast haar ligt te bakken. Aan de andere kant wordt meer dan de helft van de dames onzeker van andere vrouwen in bikini of badpak. Soms is dat zo erg dat openbare plekken als het strand of het zwembad worden vermeden (28 procent). Sylvie Meis, zo blijkt hieronder, heeft 'daar niet zo'n last van'.

Kritisch oog

Dat laatste is niet zo gek, want er wordt ‘wat af gekeurd’. Meer dan de helft van de vrouwen kijkt met een kritisch oog naar andere dames in badkleding. Van vrouwen in het openbare leven worden seksegenoten eerder onzeker dan van bikinifoto’s op social media.

Het meest tevreden zijn de deelneemsters aan het onderzoek over hun borsten (bijna de helft en 20 procent héél erg blij). Daarna volgen de billen en de benen. Het minst tevreden zijn de Nederlandse vrouwen met hun buik; een kwart is er totaal niet blij mee.