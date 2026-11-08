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Vitesse – De Graafschap afgelast na blokkade spelersbus door fans

De wedstrijd tussen Vitesse en De Graafschap in de eerste divisie is definitief afgelast. Dat besloot de KNVB nadat boze supporters van De Graafschap de spelersbus tegenhielden bij het stadion van de club uit Doetinchem.

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Het was een protestactie, omdat de gemeente Arnhem zaterdag had besloten om geen supporters van De Graafschap toe te laten bij het duel in het GelreDome.

De wedstrijd zou om 12.15 uur beginnen, maar om 12.00 uur was al duidelijk dat die aanvangstijd niet meer zou worden gehaald en de maximale uitstelduur van een halfuur zou worden overschreden. „Het is een onacceptabele situatie dat de wedstrijd op deze manier geen doorgang kan vinden. Dat supporters het voetbal onmogelijk maken, is volstrekt ontoelaatbaar. Daarmee duperen zij hun club, hun team, de sport en de duizenden supporters die wel voor het voetbal komen”, liet de KNVB weten aan het ANP.

Consequenties

Het competitiebestuur bespreekt de uitzonderlijke situatie maandag verder. „Daarna zal meer bekend worden gemaakt over de nieuwe speeldatum en de consequenties. Conform de reglementen wordt het nu voorgelegd aan de tuchtrechtelijke organen”, aldus de KNVB.

De gemeente Arnhem besloot zaterdag dat De Graafschap geen supporters mocht meenemen. Volgens de gemeente was duidelijk dat een deel van de supporters van de club uit Doetinchem zich niet zou houden aan de vooraf gemaakte veiligheidsafspraken.

Ongeregeldheden vorig jaar

Na de ongeregeldheden bij de wedstrijd in Arnhem in december vorig jaar was besloten dat De Graafschap maximaal vijfhonderd supporters mocht meenemen. Daarnaast moesten meegebrachte sfeermaterialen voorafgaand aan de komst gecontroleerd kunnen worden.

De Graafschap riep de eigen supporters op het besluit te respecteren, maar de club zei wel „zeer teleurgesteld” te zijn. Volgens de club liep de afstemming met de Arnhemse driehoek spaak op het feit dat de uitsupporters niet met hun eigen ‘sfeerartikelen’, onder meer spandoeken, naar het GelreDome mochten reizen.

Protestactie

Boze supporters sloten zondag het hek af bij stadion De Vijverberg en hielden de spelersbus tegen. Directeur Marco Bogers bevestigde dat het een protestactie was „omdat ze niet welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen Vitesse in Arnhem.”

De voor de club vervelende actie van de boze fans gebeurde op de 80e verjaardag van erelid en oud-bondscoach Guus Hiddink.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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