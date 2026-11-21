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Utrecht – Cambuur na tien minuten stilgelegd door rookbom op veld

De Eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en SC Cambuur is zaterdagavond na tien minuten spelen bij een stand van 0-0 stilgelegd nadat er een rookbom van de tribunes op het veld terecht was gekomen. Nadat de spelers enkele minuten op het veld bleven staan, besloot scheidsrechter Allard Lindhout alsnog de wedstrijd stil te leggen.

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Het vuurwerk was afkomstig vanaf de Bunnikside, het vak met de fanatieke aanhang van FC Utrecht. Na het incident werd in het stadion „schaam je kapot” gescandeerd. Enkele minuten eerder was nog met lichtjes en een minuut applaus stilgestaan bij de dood van een jonge FC Utrecht-supporter.

ANP

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