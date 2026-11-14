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Oranje zonder licht geblesseerde De Jong naar Duitsland

Frenkie de Jong mist maandag de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland in de Nations League. De middenvelder heeft lichte klachten overgehouden aan het gewonnen duel van vrijdag met Griekenland (7-0).

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De KNVB meldt dat uit voorzorg is besloten dat hij niet mee naar Berlijn reist. Bondscoach Xavi Hernández roept geen vervanger voor de speler van FC Barcelona op.

De 29-jarige De Jong maakte tegen Griekenland zijn rentree in de nationale ploeg na een knieblessure die hij op het WK had opgelopen. Volgens Xavi vroeg de middenvelder tijdens de rust bij een voorsprong van 5-0 om een wissel. De bondscoach zei ook dat De Jong geen twijfelgeval was voor het duel met Duitsland.

De Jong droeg in de eerste helft van het duel met de Grieken de aanvoerdersband. Hij verving Virgil van Dijk, die afgelopen maandag net als Brian Brobbey onvoldoende fit bleek om tegen Griekenland of Duitsland te spelen.

De Jong vormde tegen de Grieken een succesvol koppel met Joey Veerman. Beide middenvelders vertelden na de wedstrijd dat ze tegen de Duitsers wilden laten zien dat ze ook tegen sterkere tegenstanders samen op het middenveld kunnen spelen. Denzel Dumfries droeg in de tweede helft de aanvoerdersband bij de nationale ploeg.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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